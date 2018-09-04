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В Самаре малыши в Доме ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

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В Самаре прокуратура Красноглинского района проверила соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних в отделении "Малютка" Дома ребенка "Солнышко", в котором проживают дети до четырех лет.

Представители надзорного органа выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В частности, в одной из групп на кроватях детей не было простыней, ряд кроватей были застелены простынями не по размеру, выявлены факты ненадлежащего учета подгузников, и использования посуды с отбитыми краями и сколами", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокуратура внесла представление в адрес врио министра социально-демографической и семейной политики об устранении нарушений. В результате восемь лиц, включая руководителя отделения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Новости

Назад. 04 сентября 2018
В Самаре малыши в Доме ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды
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В Самаре малыши в Доме ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

В Самаре прокуратура Красноглинского района проверила соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних в отделении "Малютка" Дома ребенка "Солнышко", в котором проживают дети до четырех лет.

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