В Самаре малыши в Доме ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

04.09.2018 11:42 Читали 1

В Самаре прокуратура Красноглинского района проверила соблюдение требований законодательства о защите прав несовершеннолетних в отделении "Малютка" Дома ребенка "Солнышко", в котором проживают дети до четырех лет.

Представители надзорного органа выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В частности, в одной из групп на кроватях детей не было простыней, ряд кроватей были застелены простынями не по размеру, выявлены факты ненадлежащего учета подгузников, и использования посуды с отбитыми краями и сколами", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокуратура внесла представление в адрес врио министра социально-демографической и семейной политики об устранении нарушений. В результате восемь лиц, включая руководителя отделения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.