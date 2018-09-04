В Самаре малыши в Доме ребенка спали без простыней и ели из разбитой посуды

Представители надзорного органа выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
"В частности, в одной из групп на кроватях детей не было простыней, ряд кроватей были застелены простынями не по размеру, выявлены факты ненадлежащего учета подгузников, и использования посуды с отбитыми краями и сколами", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Прокуратура внесла представление в адрес врио министра социально-демографической и семейной политики об устранении нарушений. В результате восемь лиц, включая руководителя отделения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.