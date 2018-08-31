Взрыв на ПАО "Кузнецов" в Самаре унес жизни двух человек

31.08.2018 12:27

Два человека пострадали в результате взрыва на ПАО "Кузнецов" в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Два сотрудника погибли в результате несчастного случая на производстве. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ЧП", — сказала собеседница издания.

Ранее СМИ со ссылкой на службу скорой помощи Самары сообщили, что взрыв на ПАО "Кузнецов" произошел в одном из цехов предприятия, где четверо рабочих чистили резервуар для хранения жидкого кислорода. В этот момент произошло воспламенение газовоздушной смеси и взрыв: погибли рабочие, которые в момент ЧП были внутри резервуара, написали журналисты.