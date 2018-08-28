В Самаре прошел красочный фестиваль цветов

28.08.2018 14:46 Читали 24

В этом году фестиваль стартовал с красочного костюмированного шествия по улице Куйбышева от площади Революции до ворот основной площадки - обновленного Струковского сада.

В цветочном карнавале приняли участие самарские артисты в образе сказочных персонажей и танцоры в тематических костюмах, барабанное шоу, ретро автомобили и музыканты.

Хитом карнавального шествия стали цветочные платформы с композициями, оформленные лучшими флористами.

Десятки тысяч цветов и множество флористических композиций украсили самые яркие объекты Струковского сада - фонтан «Мальчик и девочка», ротонду, грот, перголы. На газонах поселились множество изящных бабочек, фигуры «Белоснежка и семь гномов», «Сокол», «Шахматные фигуры», «Романтичная карета», «Скалы».

На сцене открытой эстрады и летнего театра прошли концертные программы с выступлениями лучших музыкальных джазовых и эстрадных исполнителей, номера от хореографических школ города, а также конкурс лучших «цветочных» костюмов.

Гости фестиваля смогли полюбоваться флористическим шоу, принять участие в мастер-классах по созданию цветочных композиций, литературных конкурсах, шахматном турнире, посетить творческие мастерские для детей и взрослых, а также стать свидетелями уникального перфоманса фестиваля «Пластилиновый дождь».

На традиционной выставке-продаже, которая разместилась вдоль Струковского сада по улице Куйбышева от Красноармейской до Шостаковича, гости и жители города смогли приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения.

Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, фестиваль, идея которого зародилась во время Чемпионата мира по футболу, в будущем году получит развитие за счет привлечения новых участников из других регионов России.