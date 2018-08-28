В Самаре прошел красочный фестиваль цветов

В цветочном карнавале приняли участие самарские артисты в образе сказочных персонажей и танцоры в тематических костюмах, барабанное шоу, ретро автомобили и музыканты.
Хитом карнавального шествия стали цветочные платформы с композициями, оформленные лучшими флористами.
Десятки тысяч цветов и множество флористических композиций украсили самые яркие объекты Струковского сада - фонтан «Мальчик и девочка», ротонду, грот, перголы. На газонах поселились множество изящных бабочек, фигуры «Белоснежка и семь гномов», «Сокол», «Шахматные фигуры», «Романтичная карета», «Скалы».
На сцене открытой эстрады и летнего театра прошли концертные программы с выступлениями лучших музыкальных джазовых и эстрадных исполнителей, номера от хореографических школ города, а также конкурс лучших «цветочных» костюмов.
Гости фестиваля смогли полюбоваться флористическим шоу, принять участие в мастер-классах по созданию цветочных композиций, литературных конкурсах, шахматном турнире, посетить творческие мастерские для детей и взрослых, а также стать свидетелями уникального перфоманса фестиваля «Пластилиновый дождь».
На традиционной выставке-продаже, которая разместилась вдоль Струковского сада по улице Куйбышева от Красноармейской до Шостаковича, гости и жители города смогли приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения.
Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, фестиваль, идея которого зародилась во время Чемпионата мира по футболу, в будущем году получит развитие за счет привлечения новых участников из других регионов России.