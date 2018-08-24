В отношении 29-летнего самарца было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации органов власти). Автор сообщения вину признал, объяснив свои действия желанием совершить хулиганский поступок. Решением Волжского районного суда Самарской области он был признан виновным. Принимая во внимание факт наличия у мужчины психического расстройства, его отправили на принудительное лечение в медицинском учреждении специализированного типа.
Телефонный террорист из Самары отправлен на принудительное лечение
Житель Самары Евгений Гарах, отправивший в апреле 2018 года на интернет-портал ФСБ России анонимное сообщение о заминировании здания областного ГУ МВД России, отправлен на принудительное лечение решением суда. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области.