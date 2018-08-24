Телефонный террорист из Самары отправлен на принудительное лечение

24.08.2018 15:50 Читали 25

Житель Самары Евгений Гарах, отправивший в апреле 2018 года на интернет-портал ФСБ России анонимное сообщение о заминировании здания областного ГУ МВД России, отправлен на принудительное лечение решением суда. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области.