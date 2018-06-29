"Балтика" снизила выбросы углерода и сократила энергопотребление

29.06.2018 13:38 Читали 2

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2017 год, в котором отражены результаты в реализации программы устойчивого развития Группы "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". В числе лидеров по снижению потребления энергоресурсов "Балтики" — пивоварня "Балтика-Самара".

Программа "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" запущена Carlsberg Group в июне 2017 года и призвана внести вклад компании в решение глобальных вызовов и достижение Целей ООН в этой области. Она включает четыре стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, — НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов.

Программа разработана с применением научного подхода и при участии мировых экспертов. Она сформирована на основе глобальных целей ООН по устойчивому развитию и рекомендаций Парижского соглашения по климату — приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры не выше 1,5 градусов Цельсия. Отчет "Балтики" за 2017 год предоставляет информацию о результатах, которых добилась компания в течение этого периода, и прогрессе по отношению к сравнительной базе 2015 года.

"Балтика" многое сделала для снижения нагрузки на окружающую среду, продвижения ответственного потребления пива, улучшения охраны труда и безопасности. Но еще больше предстоит осуществить. Реализация программы "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего" − это новый виток в нашей работе, который потребует от нас еще большей отдачи, вовлеченности, нестандартных решений для достижения лидирующих в отрасли целей в области устойчивого развития, − комментирует Яцек Пастушка, президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа. − В 2018 году мы сфокусируемся на разработке долгосрочных "дорожных карт", чтобы проложить четкий путь к достижению наших целей".

В 2017 году "Балтика" снизила удельные выбросы углерода на пивоварнях на 6% и потребление тепловой энергии на 9% по отношению к 2015 году, который компания определила, как сравнительную базу при постановке целей программы устойчивого развития.

4% от общего объема тепловой энергии, потребленной "Балтикой" в прошлом году, выработано из биогаза, который образуется на одном из этапов работы очистных сооружений сточных вод и служит альтернативным источником энергии, позволяющим экономить природный газ. Одной из первых пивоварен, начавших использовать этот "зеленый" вид топлива, стала "Балтика-Самара". Компания увеличит использование биогаза за счет строительства очистных сооружений на ряде заводов.

Один из целевых показателей программы устойчивого развития — на 30% снизить углеродный след готовой продукции. Для его достижения компания ведет работу по сокращению объема образования отходов и увеличению их переработки. В отчетном году "Балтика" продолжила проект по раздельному сбору отходов "Принеси пользу своему городу". На конец прошлого года проект охватил более 20 городов, где установлено 2 500 контейнеров, в том числе 330 — регионе "Урал-Поволжье" — в Набережных Челнах, Пензе и Екатеринбурге.

Компанией и ее партнерами передано на переработку более 55 000 тонн отходов, в том числе более 1500 тонн отходов ПЭТ-упаковки.

Полную версию отчета "Балтики" об устойчивом развитии можно найти здесь.