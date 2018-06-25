Сборная России по футболу провела предматчевую тренировку на "Самара Арене"

25.06.2018 10:04 Читали 5

В воскресенье, 24 июня, на стадионе «Самара Арена» состоялась тренировка сборной России по футболу в преддверии матча с командой Уругвая.

По итогам тренировки главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал, что в предстоящем матче планирует задействовать лучших футболистов.

"Мы готовимся также, как и к другим играм, задействуем тех, кто лучше готов, кто может дать результат. Специальных замен делать не собираемся, также прислушаемся, что нам скажет медицинский штаб", — сказал главный тренер сборной страны.

Матч России с Уругваем состоится в понедельник, 25 июня. В этой игре будет решаться судьба первого места в группе A. Россиянам достаточно сыграть вничью, чтобы остаться на первом месте в группе. Ранее российская сборная обеспечила себе участие в 1/8 финала, крупно обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).