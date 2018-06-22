В Самаре пьяная пенсионерка избила и сбросила с балкона пятилетнюю девочку

22.06.2018 19:47 Читали 5

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального следственного ведомства.

По версии следствия, 21 июня около 21:00 подозреваемая в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома нанесла пятилетней девочке множественные удары по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона.

Упав на землю с третьего этажа дома, ребенок получил множественные телесные повреждения. Люди, находившиеся на улице, незамедлительно вызвали "скорую помощь", в настоящее время врачи борются за жизнь девочки.

"Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. - Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.