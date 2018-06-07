Владимир Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"

07.06.2018 11:04 Читали 13

Главным тренером второй команды "Крыльев" в новом сезоне станет Владимир Кухлевский, который ранее работал в Центре Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", с дублирующим составом и основной командой.