Владимир Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"

Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов.
Новый сезон в ПФЛ для "Крыльев Советов-2" ориентировочно стартует 18 июля.
Главным тренером второй команды "Крыльев" в новом сезоне станет Владимир Кухлевский, который ранее работал в Центре Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", с дублирующим составом и основной командой.
Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов.
Новый сезон в ПФЛ для "Крыльев Советов-2" ориентировочно стартует 18 июля.