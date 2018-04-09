"По соображениям совести": в Сызрани призывник не пойдет в армию, доказав военным, что он пацифист

09.04.2018 15:48 Читали 3

Один из 250 юношей, прошедших призывную комиссию в Сызрани, не пойдёт служить в армию из-за своей принадлежности к пацифистскому общественному движению.

6 апреля в военном комиссариате сообщили о первых результатах весенней призывной кампании в Сызрани, Октябрьске, Сызранском и Шигонском районах.

— Один 18-летний сызранец смог доказать призывной комиссии, что он пацифист и попросил заменить ему службу в армии на альтернативную службу по какой-либо гражданской специальности, — рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ начальник отдела подготовки и призыва Александр Юрченко.

Для доказательства пацифистских взглядов призывнику потребовалось представить свои характеристики из образовательных учреждений и различные документы, в которых подтверждается его многолетнее и специфическое отношение к военной идеологии.

— Недостаточно просто сказать: "я — пацифист". За такими подростками наблюдают с 17-летнего возраста педагоги. В данном случая молодой человек написал заявление о нежелании служить в армии ещё в октябре 2017 года и вот сейчас принято решение заменить ему военную службу на альтернативную, — пояснили в военкомате.