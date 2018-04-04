В Самаре в многоэтажке на Ново-Садовой взорвался паровой котел

04.04.2018 11:18 Читали 7

Во вторник, 3 апреля, в доме №106о по ул. Ново-Садовой в Самаре прошел взрыв в техническом помещении.

Врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин в своем аккаунте в Twitter сообщил, что ЧП произошло при проведении сварочных работ.

"По адресу Ново-Садовая, 106о произошла аварийная ситуация при проведении силами ТСН дома сварочных работ. В результате дом остался без света, воды, отопления. Инспектора ГЖИ также на месте. В настоящий момент свет и отопление восстановлены силами аварийной службы города и прежней УК", - говорится в посте.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли эпицентр взрыва в котельной, где произошла разгерметизация парового котла и последовал хлопок, нанеся серьезный ущерб инженерному помещению.