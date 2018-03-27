В связи с трагедией в Кемерово объявлен общенациональный траур

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:
1. Объявить 28 марта 2018 года днем траура в РФ.
2. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.
3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших.