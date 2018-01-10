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Трехлапая дворняжка, прооперированная в ульяновской клинике, прошла 30 километров по пути в родную Сызрань

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Трогательная история произошла с сызранским псом по кличке Боб. Собака с травмированной лапой жила около придорожного кафе и была настоящим любимцем его сотрудников и посетителей.

Местные волонтеры собрали на операцию Бобу 25 тысяч рублей и привезли дворняжку в одну из ветклиник Ульяновской области. Там искалеченную лапу ампутировали, самого Боба стерилизовали и оставили в стационаре восстанавливаться.

Но пациент, как оказалось, был с характером - 26 декабря, воспользовавшись моментом, он прогрыз клетку и убежал. Сообщение о пропаже Боба активисты разместили везде, где только можно, но тщетно - пес исчез.

4 января на сайте бесплатных объявлений появилась информация о трехлапой собаке, найденной жителем Ульяновска и оставленной жить в подъезде. Как оказалось, дворняжка прошагала в сторону родной Сызрани  30 км. Волонтеры тут же отправились забирать беглеца. Сейчас он дома - в своей будке около кафе.

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Новости

Назад. 10 января 2018
Трехлапая дворняжка, прооперированная в ульяновской клинике, прошла 30 километров по пути в родную Сызрань
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