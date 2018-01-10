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Пожар в Сызрани, в котором погиб 2-летний ребенок, мог случайно устроить 8-летний мальчик

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В Сызрани озвучили предварительную причину крупного пожара, который унес жизнь 2-летнего малыша.

Частный дом в переулке Мирный мог сгореть из-за шалости 8-летнего брата погибшего. Такую версию озвучили на аппаратном совещании в мэрии Сызрани.

Напомним, пожар произошел вечером в понедельник, 8 января. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Боролись с огнем 30 пожарных и 6 единиц техники.

В частном доме жили пять человек: два взрослых и три ребенка. Соседи рассказывают, что родители злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни. В доме незадолго до пожара были два сына: 8-и и 2-х лет.

Специалисты предполагают, что старший брат что-то зажег дома, а потом испугался и побежал к соседке. Та поспешила к дому, но здание уже горело открытым пламенем. В доме находился газовый баллон, газ в строении был отключен.

Материалы по факту ЧП отправили в СУ СК России по Самарской области в Сызрани.

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Назад. 10 января 2018
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