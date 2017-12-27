Спасатели Октябрьска достали тело провалившегося под лед рыбака

27.12.2017 12:06 Читали 10

25 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда города Октябрьск проводили осмотр водной акватории в протоке Ирыкла около острова Нижний.

Искали рыбака. За помощью к спасателям обратились родственники пропавшего. В ходе поисковой операции, длившейся с 18.30 до 20.00, была обследована акватория двух островов. Поиски результатов не принесли. Утром 26 декабря поисковые работы были продолжены. В 11.25 спасателям удалось обнаружить рюкзак около промоины. Видимо при переходе протоки мужчина вышел на тонкий лед и провалился. В 11.30 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен водолазный отряд ПСО г. Сызрань. Лед в протоке около промоины был толщиной от двух до пяти сантиметров. Пропавший был обнаружен водолазом на глубине трех метров. Рыбака подняли на поверхность и доставили до береговой линии.