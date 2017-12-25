На Самарской Луке браконьеры убили лося

25.12.2017 11:04 Читали 6

В субботу, 23 декабря, во время патрулирования территории инспекторской группой был зафиксирован факт охоты в заповедной зоне национального парка "Самарская Лука".

Браконьеры убили взрослого лося, распотрошили его, а мясо на машине доставили в частный дом расположенный по ул. Юбилейной в с. Рождествено. Восстановить картину произошедшего не составило труда: от места преступления до дома по снегу вел кровавый след. Согласно инструкции сотрудники нацпарка "Самарская Лука" вызвали на место преступления полицию и зарегистрировали факт браконьерства в ОВД с. Рождествено.

Прибывшая экспертная группа УВД зафиксировала внешние улики — следы крови и машину в которой находился таз также со следами крови, а производить обыск и досмотр дома и двора, где были основные улики преступления сотрудники полиции отказались.

Сотрудники нацпарка выражают опасения, что в скором времени все следы преступления и серьезные улики будут уничтожены и в возбуждении уголовного дела будет отказано.

В настоящее время у инспекторов нацпарка есть неоспоримые доказательства нарушения режима и конкретные подозреваемые. Беспокоит лишь бездействие правоохранительных органов и их попустительство в отношении групп браконьеров беззастенчиво (и не один год) действующих на территории "Самарской Луки".

Расследование правонарушений либо затягивается, либо не доходит до суда, либо в редких случаях доведения до суда сходит с рук правонарушителям.