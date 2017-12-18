На конференции был избран Председатель городской федерации футбола. Им стал заслуженный ветеран команды "Крылья Советов" Сергей Марушко, который сменил на этом посту Зураба Циклаури, возглавлявшего федерацию с 2013 года. Ранее Марушко уже возглавлял городскую федерацию футбола с 2010 по 2013 годы.
Сергей Марушко сменил Зураба Циклаури на посту главы федерации футбола Самары
В четверг, 14 декабря, в пресс-центре стадиона "Металлург" состоялась отчетно–выборная конференция Местной Общественной организации "Самарская городская федерация футбола".