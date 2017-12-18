Сергей Марушко сменил Зураба Циклаури на посту главы федерации футбола Самары

18.12.2017 09:41 Читали 11

В четверг, 14 декабря, в пресс-центре стадиона "Металлург" состоялась отчетно–выборная конференция Местной Общественной организации "Самарская городская федерация футбола".

На конференции был избран Председатель городской федерации футбола. Им стал заслуженный ветеран команды "Крылья Советов" Сергей Марушко, который сменил на этом посту Зураба Циклаури, возглавлявшего федерацию с 2013 года. Ранее Марушко уже возглавлял городскую федерацию футбола с 2010 по 2013 годы.