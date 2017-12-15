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Снижению производственного травматизма способствует проведение конкурсов

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Статистика отмечает, что количество несчастных случаев на производстве в стране неуклонно снижается. Большую работу в этом направлении ведет наш региональный Минтруд, профсоюзы. Однако ведущая роль в работе по безопасности производства принадлежит руководству предприятий.

"За 10 лет несчастных случаев и травм, в том числе с тяжелыми последствиями, стало в два раза меньше", — заявил во вторник в ходе специализированной выставки "Безопасность и охрана труда — 2017" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, говорить о том, что проблема полностью решена, пока рано — согласно общероссийским данным, в прошлом году на производстве погибли 2 тысячи человек, пострадали около 40 тысяч. Пятая часть всех несчастных случаев приходится на стройки, не менее травмоопасны транспорт, обрабатывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, жилищно-коммунальный сектор.

Региональная статистика по несчастным случаям на производстве также отражает общероссийские тенденции. По данным Минтруда региона, летальные случаи на производстве снизились за 10 месяцев 2017 года на 40%. Это стало возможным благодаря активной работе представителей Минтруда региона, профсоюзов. Департамент условий и охраны труда регулярно проводит семинары, в том числе и выездные, посвященные вопросам охраны труда. Их участники получают ответы на вопросы, касающиеся расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников, проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, а также об оценке условий труда работников. Проводят свои семинары и специалисты ФНПР Самарской области.

Тем не менее главную роль в предотвращении производственного травматизма играют все же руководители предприятий. Они инициируют проведение конкурсов с поощрением лучших филиалов и работников. "Практика выбора лучшего завода в сфере безопасности и охраны труда — хорошая традиция Carlsberg, — подчеркивает начальник отдела по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности компании "Балтика-Самара" Александр Екимов. — Это не только оценка нашего прогресса в этой сфере, но и знак благодарности всем сотрудникам предприятия за проделанную работу и вовлеченность в процесс формирования культуры безопасного поведения. Именно приверженность ценностям безопасности и является залогом выполнения одной из главных целей нашей программы устойчивого развития "Цель 4Ноля: Ноль Несчастных Случаев". В результате именно самарский филиал продемонстрировал самое большое количество дней без несчастных случаев среди 15 заводов Carlsberg Восточная Европа и получил престижную премию Safety Awards.

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Новости

Назад. 15 декабря 2017 Вперед.
Снижению производственного травматизма способствует проведение конкурсов

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