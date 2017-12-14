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Минприроды России и компания "Балтика" подписали протокол о сотрудничестве в развитии раздельного сбора отходов

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12 декабря в рамках Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ-2017" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, подписали протокол о сотрудничестве в рамках проекта "Разделяй правильно".

Важнейшим итогом Года экологии являются уменьшение объемов загрязнения окружающей среды и развитие цивилизованных методов обращения с отходами производства и потребления.
О запуске инициативы по раздельному сбору коммунальных отходов "Разделяй правильно" Минприроды России объявило в октябре 2017 года в рамках заседания Организационного комитета по подготовке и проведению V Всероссийского Съезда по охране окружающей среды и II Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ-2017".

Уделяя особое внимание рациональному обращению с отходами, компания "Балтика" стала одной из первых компаний, присоединившихся к новому проекту Минприроды. Протокол о сотрудничестве подписали Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, и Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.

Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:

- В ближайшие годы ситуация в области обращения с отходами должна поменяться коренным образом: полезные отходы будут максимально включаться в хозяйственный оборот. Это будет способствовать созданию современной индустрии переработки. Бизнес играет значимую роль в этом процессе, и мы приветствуем присоединение к проекту "Разделяй правильно" таких компаний, как "Балтика", которые вносят свой вклад в улучшение экологической ситуации".

В рамках инициативы "Разделяй правильно" стороны будут обмениваться информацией, проводить взаимные консультации и принимать меры по привлечению субъектов предпринимательства, населения к раздельному сбору отходов, способствовать формированию культуры цивилизованного обращения с отходами.

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

- Уменьшение углеродного следа нашей продукции - один из приоритетов программы устойчивого развития "Балтики" "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Для достижения цели мы несколько лет реализуем проект по раздельному сбору отходов "Принеси пользу своему городу". У нас есть планы по его развитию и накоплен опыт, которым готовы делиться. Мы рады присоединиться к инициативе Минприроды "Разделяй правильно", которая создаст сообщество для обмена лучшими практиками и развития сотрудничества в этой сфере, продвижения основ экономики замкнутого цикла. В формировании системы раздельного сбора очень важны партнерство бизнеса, государства и общества, а также предсказуемое регулирование в области обращения с отходами, дающее производителям и другим участникам рынка возможность постепенно адаптироваться к новым условиям работы".

Ежегодно в России образуется порядка 35-40 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Каждый житель нашей страны производит в среднем 300 кг мусора в год. При этом только 4-5% ТБО вовлекается в переработку. После внесения изменений в федеральный закон ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления" в России создаются условия для формирования системы раздельного сбора и переработки отходов.

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Назад. 14 декабря 2017 Вперед.
Минприроды России и компания "Балтика" подписали протокол о сотрудничестве в развитии раздельного сбора отходов

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