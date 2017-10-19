Девочка из Тольятти стала жертвой педофила-«гинеколога» из Красноярска

19.10.2017 15:12 Читали 1

Красноярские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя.

Его подозревают в 13 преступлениях против несовершеннолетних. Среди пострадавших есть жительница Тольятти.

— В период с апреля 2016-го по февраль 2017-го мужчина вел переписку с детьми через социальные сети, — рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. — Он представлялся гинекологом или маммологом и просил отправить ему откровенные фотографии. Подобные материалы он присылал в ответ. Таким образом ему удалось обмануть 13 детей из разных регионов страны.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статьям "Совершение развратных действий без применения насилия" и "Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних". Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Самарский областной суд передали уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Его жертвами стали 48 детей из 30 регионов России. Он представлялся 15-летним подростком, собирал фотографии, а потом шантажировал жертв. Также мужчина изнасиловал несовершеннолетнего ребенка. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.