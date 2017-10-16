Первая домашняя ничья

16.10.2017 10:29 Читали 1

Игра 18-го тура ФОНБЕТ-Первенства России "Крылья Советов" — "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем 2469 зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет.