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Первая домашняя ничья

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Игра 18-го тура ФОНБЕТ-Первенства России "Крылья Советов" — "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем 2469 зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет.

Самарцы начали матч очень активно, создали много голевых моментов, после ударов "Крыльев" мяч попадал в штангу и перекладину ворот "Ротора", но счет в матче в конце первого тайма открыли гости. Навес Ильи Ионова ударом головой замкнул Михаил Бирюков. Евгений Конюхов до мяча дотянулся, но парировать его не смог — 0:1. Счет самарцы сравняли на 61 минуте матча после одного из многочисленных угловых. Навес Дениса Ткачука замкнул головой Сергей Корниленко — 1:1. Этот гол стал восьмым для самарского бомбардира.
В итоге ничья 1:1.
Следующий матч самарцы проведут в Краснодаре против "Кубани". Игра пройдет 21 октября в 18:00.

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Назад. 16 октября 2017
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