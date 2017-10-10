Троллейбусы на пересечении Московского/Кирова пустят после установки самолета Ил-2

10.10.2017 15:10 Читали 1

Сотрудники подрядной организации проводят работы по установке опор для контактной сети троллейбусов на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.

Завершить их планируют к концу ноября. Об этом сообщил директор подрядной организации ООО "Самаратрансстрой" Сергей Сурков.

— Монтаж самой контактной сети стартует после установки памятника самолету Ил-2 в центре развязки. Сейчас наши сотрудники работают над отделкой постамента. Для облицовки используем гранит. В конце ноября рассчитываем завершить эти работы и установить памятник. После этого завершим монтаж контактной сети троллейбусов. Но решение о запуске движения будет принимать "Трамвайно-троллейбусное управление" Самары, — рассказал Сергей Сурков.