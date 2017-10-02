С Барсука эвакуировали мужчину, который упал с горы

02.10.2017 14:30 Читали 7

30 сентября с горы Барсук эвакуировали 31-летнего мужчину. В результате падения с горной тропы он получил травмы.

Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Требовалась срочная госпитализация. В 17.56 к месту происшествия на спасательном катере для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели Поисково-спасательного подразделения "Красная Глинка". Пострадавшего с переломом ребер и многочисленными ушибами погрузили на борт спасательного судна и доставили на территорию спасательной станции. В 18.45 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.