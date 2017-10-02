На Волге спасли пилота самолета и пассажира

02.10.2017 13:25 Читали 10

В понедельник, 2 октября, в Октябрьском районе на фарватере реки Волга около "Ладьи" при попытке взлета потерпел аварию легкомоторный самолет.

Высокая волна повредила винт и самолет начал тонуть. В кабине находились два человека пилот и пассажир гражданин Швейцарии. В 10.10 к месту происшествия на спасательном катере были направлены спасатели Поисково-спасательного подразделения "Первомайская". К моменту прибытия спасателей кабина самолета ушла под воду. Пострадавших подняли на борт катера, а самолет был отбуксирован к береговой линии. Медицинская помощь пилоту и пассажиру не потребовалась. В 10.50 спасательные работы на акватории были окончены.