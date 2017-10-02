Первая победа над "Зенитом-2"

02.10.2017 08:23 Читали 13

В матче 16-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 3076 зрителей, обыграли "Зенит-2" из Санкт-Петербурга – 1:0.

На 11-й минуте гости получили отличный шанс повести в счете. Евгений Конюхов нарушил правила на Андрее Панюкове, и арбитр указал на "точку". Пенальти исполнил сам пострадавший. Голкипер самарцев вытащил мяч в левом от себя углу.

Спустя 19 минут самарцы смогли забить. Красивый удар ножницами в падении метров с 11 нанес Сергей Корниленко. Мяч залетел в ближний угол и хозяева открыли счет – 1:0.

До конца встречи цифры на табло не изменились. С минимальным счетом "Крылья" одержали победу над "Зенитом-2" и сократили отставание в таблице от красноярского "Енисея", который теперь опережает команду Андрея Тихонова всего на одно очко.

Следующий матч "Крылья" проведут 7 октября. На выезде в Воронеже самарцы сыграют против "Факела". Начало встречи - в 19:00.