Спасатели эвакуировали больного мужчину из Рождествено

27.09.2017 16:25 Читали 31

26 сентября в 11.15 дежурная смена спасателей с Центральной спасательной станции отправилась в село Рождествено на спасательном катере, где требовалась срочная эвакуация мужчины 1961 года рождения на левый берег реки Волга для последующей госпитализации.