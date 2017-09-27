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Спасатели эвакуировали больного мужчину из Рождествено

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26 сентября в 11.15 дежурная смена спасателей с Центральной спасательной станции отправилась в село Рождествено на спасательном катере, где требовалась срочная эвакуация мужчины 1961 года рождения на левый берег реки Волга для последующей госпитализации.

За помощью к спасателям обратились врачи больницы села Рождествено.Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. Для транспортировки пострадавшего спасатели задействовали носилки.  В 12.00 на территории Центральной спасательной станции мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.

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Новости

Назад. 27 сентября 2017
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