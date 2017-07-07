В Самарской области женщина за рулем авто протаранила три припаркованные машины

07.07.2017 16:20 Читали 38

Правоохранители выясняют обстоятельства массовой дорожной аварии в Тольятти.

На Ленинском проспекте столкнулись четыре машины.

ДТП произошло в 21:00 в четверг, 6 июля. По версии сотрудников ГИБДД, его спровоцировала 44-летняя женщина, которая управляла автомобилем Peugeot 308 (стаж — 9 лет).

В припаркованных машинах не было людей

— Она двигалась со стороны Московского проспекта в направлении улицы Революционной и нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате иномарка врезалась в припаркованные у правого края проезжей части Nissan Qashqai, Lada Priora и Opel Astra, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали предполагаемая виновница аварии и ее 17-летний пассажир. Их доставили в больницу. Медики назначили пострадавшим амбулаторное лечение.