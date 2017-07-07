Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Заинском

07.07.2017 11:08 Читали 34

До 2 сентября арестован Александр Ижмуков, водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Заинском, сообщил корреспондент ИА "Татар-информ" из зала суда.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения рассматривалось в Приволжском райсуде Казани. По данным следствия, в момент аварии, которая унесла жизни 14 людей, за рулем автобуса "Неоплан" находился Ижмуков, его напарник в это время спал.

Водительский стаж Александра Ижмукова 35 лет. Он раскаивается в содеянном. Следователи приобщили к ходатайству справку из РКБ, в которой указано, что состояние здоровья Ижмукова позволяет поместить его в следственный изолятор. Адвокаты, в свою очередь, просили суд о домашнем аресте или залоге, так как Александр Ижмуков помогал пострадавшим в аварии и скрываться от следствия не собирается.