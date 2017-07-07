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Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Заинском

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До 2 сентября арестован Александр Ижмуков, водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Заинском, сообщил корреспондент ИА "Татар-информ" из зала суда.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения рассматривалось в Приволжском райсуде Казани. По данным следствия, в момент аварии, которая унесла жизни 14 людей, за рулем автобуса "Неоплан" находился Ижмуков, его напарник в это время спал.

Водительский стаж Александра Ижмукова 35 лет. Он раскаивается в содеянном. Следователи приобщили к ходатайству справку из РКБ, в которой указано, что состояние здоровья Ижмукова позволяет поместить его в следственный изолятор. Адвокаты, в свою очередь, просили суд о домашнем аресте или залоге, так как Александр Ижмуков помогал пострадавшим в аварии и скрываться от следствия не собирается.

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Назад. 07 июля 2017 Вперед.
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