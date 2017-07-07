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Задержан тольяттинец, более 20 лет назад расстрелявший в кафе 5 человек

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Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Мордовия задержали 54-летнего уроженца Тольятти Илью Волкова.

22 года бывший участник одной из тольяттинских группировок находился в розыске за расстрел пяти человек в далеком 1995 году в саранском ресторане "У Лукоморья". Тогда три человека получили смертельные ранения, еще двое по случайности выжили.

"Беглец скрывался во многих регионах России"
"1990-2000-е годы характеризовались ростом криминальной активности и резонансными преступлениями — убийствами, разбойными нападениями, вымогательствами и так далее, — заявил начальник Управления уголовного розыска МВД по РМ Игорь Филичкин. — Одно из таких — убийство трех человек в 1995 году в ресторане "У Лукоморья", который располагался по проспекту Ленина, 36. Там из пистолета были расстреляны пять человек. Были убиты Сергей Панькин, Игорь Сизов и Андрей Уськов. Еще два человека, Игорь Селиверстов и Юрий Климов, были ранены. 24 октября 1995 года прокуратурой Республики Мордовия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
За это преступление в федеральный розыск был объявлен уроженец Самарской области Илья Волков. За время, пока он находился в розыске, сотрудники мордовской полиции провели огромную работу, чтобы вычислить беглеца. Отрабатывались не только родственники, друзья, но и его связи в криминальном мире в городе Тольятти. Однако задержать Волкова по горячим следам тогда не удалось. Позже мы получили информацию, что Волков сделал себе новый паспорт и долгие годы жил под чужой фамилией — Михайлов. Беглец скрывался во многих регионах России. Выйти на него было непросто.
Однако сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия во взаимодействии с отделом полиции "Новозлатоустовский" ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области удалось получить оперативную информацию о том, где скрывается Илья Волков. В последние годы он обосновался в городе Златоусте.
Совместными усилиями Волкова удалось задержать. В его жилище был обнаружен целый арсенал: обрез гладкоствольного ружья, газовый и травматический пистолеты, ружье, а также более 70 патронов. Внушительный арсенал беглец, видимо, хранил еще с лихих 90-х. Зачем ему столько оружия, Волков объяснять не стал. Когда оперативники его взяли, то не сразу сообщили, что они из Саранска. Сначала он думал, что его взяли только за оружие, и был очень спокоен. Но когда оперативники заявили, что они из Мордовии, Волков сразу все понял и заявил: "Дайте мне листок бумаги, я напишу явку с повинной". За совершенное преступление задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
В настоящее время Илья Волков арестован Златоустовским судом. Отделом дознания "Новозлатоустовский" ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Сейчас дело по оружию уже рассматривается в суде в Челябинской области.
Из Мордовии в Златоуст отправили все документы, чтобы впоследствии после приговора по делу о незаконном хранении оружия задержанный был конвоирован в Саранск для расследования дела по тройному убийству. Кстати, в 2012 году в Мордовии Ленинский районный суд вынес постановление о заочном аресте Волкова".

Пьяная ссора из-за девушек?
Осенью 1995 года Илья Волков приехал в Саранск, где у него жил дядя. 23 октября гость столицы Мордовии вместе с родственником и еще несколькими знакомыми весело проводили время в ресторане "У Лукоморья", который располагался недалеко от кинотеатра "Победа". В соседней кабинке ресторана гуляла компания местных жителей — один из парней, Андрей Уськов, отмечал с друзьями день рождения. По информации правоохранителей, компания из Саранска не имела отношения к криминальным группировкам. По некоторым данным, участие в застолье принимали и девушки.
Все были уже пьяны, когда в ресторане кто-то с кем-то столкнулся, и началась ссора. По одной из версий, конфликт мог произойти и из-за девушек, которые пришли с компанией Волкова. Гость из Самарской области на тот момент являлся активным участником одной из тольяттинских группировок и был вооружен. Он решил проявить свою крутизну, во время конфликта достал пистолет ТТ и открыл огонь по оппонентам.
Тольяттинец сразу убил двух человек — Сергея Панькина и Игоря Сизова. Именинник Андрей Уськов с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Однако врачи спасти его так и не смогли, он скончался несколько дней спустя. Еще двое жителей Саранска, Юрий Климов и Игорь Селиверстов, получили не смертельные ранения. Сразу после расстрела Волков уехал из Мордовии. Его дядя из Саранска после тройного убийства в ресторане прекратил с племянником всякое общение.
Изначально Волков был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный. К оперативникам поступала информация, что тольяттинский стрелок выехал за пределы страны. Но, как потом выяснится, беглец кочевал по регионам страны, пока в Челябинской области ему не удалось сделать себе новый паспорт. Сколько он заплатил за него и кто помог сделать документ, еще предстоит выяснить следствию. С новыми документами Волкову удавалось успешно скрываться от правоохранителей более двух десятков лет. За это время он создал семью, жил вместе с гражданской женой в городе Златоуст. Обзавелся небольшим бизнесом, занимался посредничеством при купле-продаже металла. За эти годы Илья уже думал, что про историю с расстрелом в Саранске все забыли. Его ждало жестокое разочарование, пишет vsar.ru.

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Назад. 07 июля 2017 Вперед.
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