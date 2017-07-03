В Татарстане при ДТП загорелся автобус рейса Самара-Ижевск, 14 человек погибли

По данным полиции, водитель автобуса столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ".
К месту происшествия были направлены силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона, а также все экстренные службы. Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировано в 1:17.
По предварительным данным, погибли 14 человек, в том числе и двое детей. Остальные пассажиры с различными травмами доставлены в больницы.
В Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолет "Ансат" Центра медицины катастроф минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.
На месте происшествия работают 35 человек, применяется 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и четыре единицы техники.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц).
Также главным следственным управлением МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.
Информацию о пострадавших в результате ДТП можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф.
"Информацию о пострадавших в результате ДТП в Заинске можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ (843) 231-20-70. Информацию по погибшим можно получить по номеру телефона Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ — (843) 273-91-45", — сообщила пресс-секретарь минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова.