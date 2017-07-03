В Татарстане при ДТП загорелся автобус рейса Самара-Ижевск, 14 человек погибли

03.07.2017 10:09 Читали 67

В воскресенье, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Самара-Ижевск. В результате аварии автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся, сообщают в республиканском ГУ МЧС.

По данным полиции, водитель автобуса столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ".

К месту происшествия были направлены силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона, а также все экстренные службы. Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировано в 1:17.

По предварительным данным, погибли 14 человек, в том числе и двое детей. Остальные пассажиры с различными травмами доставлены в больницы.

В Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолет "Ансат" Центра медицины катастроф минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.

На месте происшествия работают 35 человек, применяется 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и четыре единицы техники.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц).

Также главным следственным управлением МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

Информацию о пострадавших в результате ДТП можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф.

"Информацию о пострадавших в результате ДТП в Заинске можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ (843) 231-20-70. Информацию по погибшим можно получить по номеру телефона Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ — (843) 273-91-45", — сообщила пресс-секретарь минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова.