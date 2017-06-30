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В Самаре две женщины похитили у пенсионерки полмиллиона рублей

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В полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили 500 тыс. рублей.

Как установили полицейские, 20 июня, днем, на улице Запорожской к пенсионерке подошли две незнакомки и сказали, что на нее якобы наложена порча. Поэтому ее и близких преследуют болезни. Одна из женщин сообщила новой знакомой, что является целительницей и готова помочь. Вторая подтвердила, что давно знает о необычных способностях подруги. Женщины пообещали, что пенсионерка избавится от порчи за единственный сеанс стоимостью полмиллиона рублей.
В банке доверчивая пенсионерка сняла со счетов все свои денежные сбережения. С якобы целительницами пожилая женщина встретилась на следующий день в одном из скверов города и отдала им наличными требуемую сумму. После этого новые знакомые попрощались с пожилой "клиенткой" и пообещали, что проведут сеанс дистанционно. После этого на связь с пенсионеркой они не выходили.
Полиция Самары возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".
Стражи порядка просят всех, кто обладает информацией о личностях или местонахождении дам, или пострадал от их действий, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 262-27-11, 8-917-159-12-03 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Одной из женщин на вид 55-56 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-коричневые, лицо овальное, нос прямой. Представлялась Тамарой. Была одета в цветную трикотажную кофту, темные штаны. При себе имела сумку коричневого цвета.
Приметы второй подозреваемой: рост 160 см, лицо круглое, широкие плечи. Представлялась Мариной. Была одета в бордовые брюки, черную трикотажную кофту, черную ветровку. При себе имела сумку белого цвета с вышивкой из красного бисера и сумку в форме корзинки.

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Новости

Назад. 30 июня 2017 Вперед.
В Самаре две женщины похитили у пенсионерки полмиллиона рублей
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