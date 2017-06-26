В пос. Мирный задержали подозреваемого в растлении ребенка

26.06.2017 17:34 Читали 64

В Самарской области 23 июня было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего еще 15 числа.

По данным источника в правоохранительных органах, в тот день у жилого дома на ул. Зои Космодемьянской в пос. Мирный Красноярского района какой-то мужчина демонстрировал свои половые органы 12-летней девочке.

Мужчину удалось найти — ему 59 лет, он нигде не работает, ранее судим не был.

Уголовное дело в итоге возбудили по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет", которая предусматривает от 12 до 20 лет реального лишения свободы. Признает ли задержанный свою вину, пока не известно.