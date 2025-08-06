16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Авто запускает третий сезон всероссийского конкурса "Маркетолог года"

Читали: 7

Авито Авто объявляет о старте третьего ежегодного конкурса "Маркетолог года", который представляет собой уникальную площадку для повышения квалификации и обмена опытом среди специалистов в сфере дилерского маркетинга. Это знаковое событие для индустрии в 2025 году расширяет свои границы: для маркетологов с опытом и тех, кто только начинает свой путь в отрасли, созданы отдельные обучающие и конкурсные программы.

За два предыдущих сезона "Маркетолог года" зарекомендовал себя как ключевая образовательная и конкурсная площадка для специалистов автомобильного рынка. За это время в нем приняли участие 750 профессионалов, среди них руководители отделов рекламы и маркетинга дилерских центров, менеджеры и специалисты по маркетингу и рекламе, интернет-маркетологи, менеджеры по работе с классифайдами, бренд-менеджеры. Спикерами и членами жюри выступили 20 признанных отраслевых экспертов.

Конкурс состоит из трех этапов: бесплатное обучение, которое является уникальной особенностью мероприятия, финальное тестирование по его итогам и практическая часть, предусматривающая защиту практических кейсов. Под руководством ведущих экспертов автоиндустрии участники получают прикладные знания и отрабатывают практические навыки, которые затем закрепляют, самостоятельно работая над домашними заданиями и собственными проектами.

В этом году организаторы подготовили обновленную программу обучения, разделив ее на два уровня:

  • BASE — для начинающих специалистов с опытом работы в автобизнесе до трех лет, а также для тех, кто впервые участвует в конкурсе (за исключением руководителей отделов). Программа фокусируется на базовых навыках и компетенциях, необходимых для успешной работы маркетолога в автомобильной отрасли. Участники узнают о том, как сделать коммуникацию понятной для клиентов, как эффективно использовать программы лояльности, как повысить лидогенерацию с помощью современных маркетинговых инструментов.
  • PRO предназначена для специалистов с опытом более трех лет, победителей и участников прошлых сезонов конкурса, а также руководителей отделов маркетинга и старших специалистов. Углубленная программа включает работу над сложными кейсами и решение стратегических задач. Среди тем: особенности бренд-коммуникации при построении digital-стратегии, перспективы и особенности омниканального маркетинга, преимущества интеграции клиентского опыта в бренд.

Ключевой темой общих вебинаров для всех слушателей будет применение ИИ в маркетинге — эта технология уже меняет инструментарий и требует перестройки процессов. Также внимание будет уделено основным трендам авторынка и трансформации потребительских предпочтений на основе аналитических данных Авито Авто.

"Мы в Авито Авто стратегически работаем над развитием всех направлений отрасли: помогаем дилерским центрам развивать бизнес как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, поддерживаем профессиональных продавцов автомобилей, создаем решения для продажи спецтехники, а также проводим мероприятия, которые в том числе формируют профессиональное сообщество. Уже третий год мы последовательно инвестируем в обучение маркетологов, специалистов, обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса с клиентами. Мы ежегодно расширяем формат конкурса и привлекаем все больше экспертов федерального уровня, фокусируясь на цифровых инструментах. Это обусловлено тем, что 85% покупателей автомобилей, как показывает наша статистика, начинают путь к сделке в онлайн-среде", — отмечает Кирилл Поляков, руководитель Классифайд в бизнес-направлении Дилеры в Авито Авто.

"Участие в конкурсе "Маркетолог года" от Авито Авто — это отличная возможность получить практический опыт и развить важные профессиональные навыки, чтобы в том числе достичь новых карьерных целей. Обучение у экспертов помогает лучше понять современные маркетинговые инструменты, поработать над реальными кейсами с поддержкой практиков и получить ценную обратную связь по своим идеям. В прошлом году маркетологи нашей компании приняли участие в конкурсе, и это позволило вывести их профессиональные компетенции на качественно новый уровень", — делится впечатлениями Виталий Шония, заместитель директора по маркетингу ТТС.

Обучение будет проходить с 12 августа по 24 сентября. Итоговое тестирование состоится 19–24 сентября, а защита кейсов финалистов пройдет с 20 октября по 3 ноября. Победители будут награждены в ноябре на федеральной конференции Авито Авто в Москве.

Регистрация на конкурс продлится до 10 августа. Для этого необходимо ответить на контрольные вопросы и заполнить форму. После этого участники получат доступ к образовательной платформе Авиториум и примут участие в серии онлайн-воркшопов, которые помогут создать успешные маркетинговые стратегии для своих компаний.

Версия для печати

В России и мире

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Все включено: "Ростелеком" выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе

Каждый пятый предприниматель, работающий в сфере гостеприимства, готов инвестировать в дальнейшую автоматизацию, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка. Такие данные получил "Ростелеком", проанализировав уровень цифровизации малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере. Компания провела опрос среди владельцев отелей, глэмпингов, хостелов, апартаментов, баз отдыха и санаториев во всех федеральных округах России, который выявил четкие отраслевые стандарты технологической оснащенности.

Культура и стиль

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Авторская экскурсия Алсу Коуки Амри "Фактура памяти" в "ЗИМ Галерее"

27 июля в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" совершилась первая авторская экскурсия художницы Алсу Коуки Амри в рамках проекта "Фактура памяти". Проект посвящен обозреванию тому, что передается от старшего поколения к младшему через такие, на первый взгляд, незначительные, но наполненные особой ценностью.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она