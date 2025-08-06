Авито Авто запускает третий сезон всероссийского конкурса "Маркетолог года"

За два предыдущих сезона "Маркетолог года" зарекомендовал себя как ключевая образовательная и конкурсная площадка для специалистов автомобильного рынка. За это время в нем приняли участие 750 профессионалов, среди них руководители отделов рекламы и маркетинга дилерских центров, менеджеры и специалисты по маркетингу и рекламе, интернет-маркетологи, менеджеры по работе с классифайдами, бренд-менеджеры. Спикерами и членами жюри выступили 20 признанных отраслевых экспертов.

Конкурс состоит из трех этапов: бесплатное обучение, которое является уникальной особенностью мероприятия, финальное тестирование по его итогам и практическая часть, предусматривающая защиту практических кейсов. Под руководством ведущих экспертов автоиндустрии участники получают прикладные знания и отрабатывают практические навыки, которые затем закрепляют, самостоятельно работая над домашними заданиями и собственными проектами.

В этом году организаторы подготовили обновленную программу обучения, разделив ее на два уровня:

BASE — для начинающих специалистов с опытом работы в автобизнесе до трех лет, а также для тех, кто впервые участвует в конкурсе (за исключением руководителей отделов). Программа фокусируется на базовых навыках и компетенциях, необходимых для успешной работы маркетолога в автомобильной отрасли. Участники узнают о том, как сделать коммуникацию понятной для клиентов, как эффективно использовать программы лояльности, как повысить лидогенерацию с помощью современных маркетинговых инструментов.

PRO предназначена для специалистов с опытом более трех лет, победителей и участников прошлых сезонов конкурса, а также руководителей отделов маркетинга и старших специалистов. Углубленная программа включает работу над сложными кейсами и решение стратегических задач. Среди тем: особенности бренд-коммуникации при построении digital-стратегии, перспективы и особенности омниканального маркетинга, преимущества интеграции клиентского опыта в бренд.

Ключевой темой общих вебинаров для всех слушателей будет применение ИИ в маркетинге — эта технология уже меняет инструментарий и требует перестройки процессов. Также внимание будет уделено основным трендам авторынка и трансформации потребительских предпочтений на основе аналитических данных Авито Авто.

"Мы в Авито Авто стратегически работаем над развитием всех направлений отрасли: помогаем дилерским центрам развивать бизнес как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, поддерживаем профессиональных продавцов автомобилей, создаем решения для продажи спецтехники, а также проводим мероприятия, которые в том числе формируют профессиональное сообщество. Уже третий год мы последовательно инвестируем в обучение маркетологов, специалистов, обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса с клиентами. Мы ежегодно расширяем формат конкурса и привлекаем все больше экспертов федерального уровня, фокусируясь на цифровых инструментах. Это обусловлено тем, что 85% покупателей автомобилей, как показывает наша статистика, начинают путь к сделке в онлайн-среде", — отмечает Кирилл Поляков, руководитель Классифайд в бизнес-направлении Дилеры в Авито Авто.

"Участие в конкурсе "Маркетолог года" от Авито Авто — это отличная возможность получить практический опыт и развить важные профессиональные навыки, чтобы в том числе достичь новых карьерных целей. Обучение у экспертов помогает лучше понять современные маркетинговые инструменты, поработать над реальными кейсами с поддержкой практиков и получить ценную обратную связь по своим идеям. В прошлом году маркетологи нашей компании приняли участие в конкурсе, и это позволило вывести их профессиональные компетенции на качественно новый уровень", — делится впечатлениями Виталий Шония, заместитель директора по маркетингу ТТС.

Обучение будет проходить с 12 августа по 24 сентября. Итоговое тестирование состоится 19–24 сентября, а защита кейсов финалистов пройдет с 20 октября по 3 ноября. Победители будут награждены в ноябре на федеральной конференции Авито Авто в Москве.

Регистрация на конкурс продлится до 10 августа. Для этого необходимо ответить на контрольные вопросы и заполнить форму. После этого участники получат доступ к образовательной платформе Авиториум и примут участие в серии онлайн-воркшопов, которые помогут создать успешные маркетинговые стратегии для своих компаний.