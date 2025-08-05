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В Набережных Челнах запущен сервис временной занятости "Авито Подработка"

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Авито Подработка продолжает расширять географию, сервис уже доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, а теперь заработал и в Набережных Челнах.

Запуск ещё в одном городе Татарстана обусловлен растущим спросом на гибкие форматы занятости: по данным исследования платформы, в I полугодии 2025 года жители республики стали на 31% чаще интересоваться подработкой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем им предлагают на подработке от 40 000 до 80 000 руб/мес.

Гибкие форматы занятости становятся все популярнее. По данным опроса, для 73% жителей ПФО подработка — это прежде всего способ наращивать совокупный ежемесячный доход, для 26% — возможность накопить на крупные покупки, а 21% рассматривают ее как шанс получить новые навыки. Платформы временной занятости отвечают этим запросам: они помогают бизнесу оперативно решать задачи, а исполнителям — находить дополнительные источники заработка, совмещая подработку с основной деятельностью.

Компании и заказчики все чаще обращаются к помощи временных исполнителей. Согласно исследованию платформы, 70% респондентов из крупного бизнеса уже привлекали временный персонал, а 67% компаний планируют сделать это в 2025 году.

"В I полугодии 2025 года в Набережных Челнах компании разместили на 52% больше предложений подработки, чем год назад. Чаще всего временных исполнителей ищут в сфере доставки и логистики, в такси и пассажирских перевозках, в розничной и оптовой торговле. Заметно вырос и интерес жителей города к подработке — на 135% больше год к году", — отмечает Алексей Панюков, эксперт по временной занятости сервиса "Авито Подработка".

Актуальность временной занятости подтверждается не только цифрами, но и исследованием поведения пользователей. По результатам опроса Авито Подработки, каждый второй (49%) житель Приволжского ФО подрабатывает на постоянной основе или иногда. Наиболее востребованы для подработки сферы строительства, производства, IT и телекома. При этом 32% респондентов ПФО отметили, что подрабатывают несколько раз в неделю, а 12% — ежедневно. В среднем подработка приносит жителям округа 22% от ежемесячного дохода.

По итогам I полугодия 2025 года интерес исполнителей к подработке в целом в ПФО вырос на 23% год к году. В среднем им предлагают от 35 000 до 60 000 руб/мес. Чаще всего на подработку требуются курьеры (количество вакансий увеличилось на 44% по сравнению с прошлым годом) и водители такси (+22). Среди рабочих и линейных сотрудников востребованы уборщики, комплектовщики, работники торгового зала.

Новый сервис "Авито Подработка" интегрирован с мобильным приложением "Авито", обновленным до последней версии. Предложения можно найти через мини-меню под поисковой строкой на главной странице, а также в разделе "Подработка" в выпадающем меню фильтров.

"Сервис помогает бизнес-заказчикам, среди которых известные крупные ритейлеры, оперативно привлекать временных исполнителей для срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями. Они могут выбрать смену в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить смену и получить оплату. Длительность смен — от 4 до 12 часов в день, а оплата поступает в течение 1–2 дней после подтверждения заказчиком завершения смены", — отметил Сергей Яськин, директор Авито Подработки.

На платформе представлены смены от различных бизнес-заказчиков, среди которых крупные ритейлеры.

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