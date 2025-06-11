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Авито Услуги узнали, какие гаджеты чаще всего ремонтируют в Самаре и Тольятти

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Даже самые надежные гаджеты иногда требуют ремонта. По данным Авито Услуг, за май 2025 года наибольшим спросом в Самаре и Тольятти пользуется ремонт смартфонов Apple и Honor, а также ноутбуков Acer и Alienware.

Смартфоны: Apple и Samsung в лидерах

В топ-4 брендов, ремонтом которых жители Самары интересовались чаще всего в мае, вошли Apple, Honor, Samsung и Xiaomi. Высокая популярность этих марок напрямую влияет на количество обращений в сервисные центры, и этот показатель продолжает расти. Так, спрос на ремонт смартфонов Samsung вырос на 84%, Apple — на 57%, Xiaomi — на 54%, а Honor — на 51%.

Жители Тольятти чаще всего обращались за ремонтом смартфонов Apple, Honor, Samsung и Xiaomi. В динамике спрос сильнее всего увеличился на ремонт девайсов Honor (рост на 22%) и Apple (на 13%).

Ноутбуки: какие устройства ждут ремонта

Наибольший интерес у жителей Самары вызвал ремонт ноутбуков Acer, Alienware, AOC, A4TECH и Asus. Лидером по динамике увеличения спроса стал бренд Acer — интерес вырос на 6%. Устройства производителя широко применяются в повседневной жизни и в профессиональной сфере, поэтому наблюдается стабильный рост спроса на их восстановление.

В Тольятти чаще всего нуждаются в восстановлении ноутбуков тех же марок. При этом наиболее широко в городе представлены объявления о ремонте устройств Acer, Asus, Lenovo, Alienware и AOC.

Данные подтверждают, что рынок услуг по восстановлению электроники остается востребованным и демонстрирует устойчивое развитие. Пользователи все чаще отдают предпочтение экономичным решениям для продления срока службы своих устройств, в то время как мастера и сервисные центры получают дополнительные возможности для расширения клиентской базы и роста бизнеса.

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