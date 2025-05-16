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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Может быть, вы встретите друга там, где меньше всего этого ожидаете"

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Как часто вы заходите в кофейню? Заказываете ароматный напиток и… что дальше? Гуляете по знакомым улицам, погружаетесь в работу над важным проектом или просто наслаждаетесь тишиной, глядя в окно? А задумывались ли вы о том, чтобы подсесть к кому-то за соседний столик, начать разговор или даже просто познакомиться? Представьте, как это может изменить ваш день: уютный диалог, новые впечатления и, возможно, новые друзья.

Если такие мысли вам не приходили в голову, то у кофейни "Surf Coffe" есть для вас кое-что особенное. Ежемесячно они устраивают тематические встречи, которые собирают любителей кофе вместе, создавая теплую и дружескую атмосферу.

Если вы боитесь заговорить на иностранном языке, Surf Coffe × Globe предлагает вам еженедельный клуб, где можно учить английский и испанский. В следующее воскресенье, 18 мая, вы можете присоединиться к встрече, вооружившись любимым напитком и желанием открыть для себя новые горизонты. Уровень подготовки не имеет значения — главное, что вы будете окружены единомышленниками и сможете погрузиться в изучение языка в приятной обстановке.

А если вы любите читать, но не с кем обсудить прочитанное, Surf Coffe × Kusto приглашает вас на книжный клуб. 21 мая участники клуба будут обсуждать культовый роман Даниэля Дефо "Робинзон Крузо". Делитесь своими впечатлениями, проживайте вместе захватывающие моменты и находите новых друзей, которые разделяют вашу любовь к литературе.

Каждый спот Surf Coffe устраивает разнообразные мероприятия, и вы обязательно найдете что-то по душе. Это не только отличный способ провести время, но и прекрасная возможность завести новые знакомства.

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