"Может быть, вы встретите друга там, где меньше всего этого ожидаете"

Если такие мысли вам не приходили в голову, то у кофейни "Surf Coffe" есть для вас кое-что особенное. Ежемесячно они устраивают тематические встречи, которые собирают любителей кофе вместе, создавая теплую и дружескую атмосферу.

Если вы боитесь заговорить на иностранном языке, Surf Coffe × Globe предлагает вам еженедельный клуб, где можно учить английский и испанский. В следующее воскресенье, 18 мая, вы можете присоединиться к встрече, вооружившись любимым напитком и желанием открыть для себя новые горизонты. Уровень подготовки не имеет значения — главное, что вы будете окружены единомышленниками и сможете погрузиться в изучение языка в приятной обстановке.

А если вы любите читать, но не с кем обсудить прочитанное, Surf Coffe × Kusto приглашает вас на книжный клуб. 21 мая участники клуба будут обсуждать культовый роман Даниэля Дефо "Робинзон Крузо". Делитесь своими впечатлениями, проживайте вместе захватывающие моменты и находите новых друзей, которые разделяют вашу любовь к литературе.

Каждый спот Surf Coffe устраивает разнообразные мероприятия, и вы обязательно найдете что-то по душе. Это не только отличный способ провести время, но и прекрасная возможность завести новые знакомства.