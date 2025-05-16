Где каждый кадр оживает

Недавно в Самаре открылся первый рамен-бар. Very Peri — то самое место, где сочетается вкусная еда и просмотр любимых аниме. Сами рамен вы готовить не будете, за вас это сделает команда поваров, а вам остаётся только наслаждаться атмосферой.

В меню есть не только рамен, но и различные закуски (салат с тофу, бобы натто, грибы муэр), лапша без бульона с разным наполнением, традиционные моти (манго, лимон и малина) и снэки. Из напитков можно побаловать себя лимонадами и пивом, которые приехали из различных азиатских стран. Согреет своим теплом фильтр-кофе и разнообразные виды чая.

Уют в рамен-баре создаётся из мелочей. Небольшое количество посадочных мест, ненавязчивая музыка и подсветка, а ещё фонарики и легкое свечение от аниме на стене — все погружает в атмосферу тепла и создаёт крутые локации для фотографий.

С 19 мая это заведение стоит посетить любителям "Наруто". С самого открытия и до конца рабочего дня вы сможете увидеть бессмертную классику в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, полностью погрузиться в мир азиатской культуры и вкуса.