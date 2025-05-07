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Жители ПФО готовы потратить почти 11 тыс. рублей на покупки к летнему сезону

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В среднем жители ПФО планируют потратить на товары для летнего досуга 10 534 рубля. Такие результаты получили эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, которые провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет. Аналитики выяснили, как респонденты в ПФО проводят время летом, какие товары пользуются наибольшим спросом в теплый сезон и какой бюджет опрошенные готовы потратить на такие покупки.

Более половины участников опроса в ПФО предпочитают проводить досуг летом на природе: о времяпрепровождении на пикниках и дачах рассказали 51% респондентов из ПФО. Интересно, что доля женщин, которым нравится такой вид отдыха, оказалась выше, чем мужчин: 56% против 51% соответственно.

42% опрошенных проводят время с пользой: они делают ремонт, занимаются дачными делами или другими бытовыми задачами. Домашнему отдыху отдают предпочтение 35% респондентов: теплое время года мотивирует респондентов на чтение книг, просмотры фильмов и поиск хобби. Летним путешествиям уделяют внимание 32% опрошенных жителей ПФО, спортивному отдыху — 29%. На саморазвитии — обучающих курсах, дополнительном образовании — летом фокусируются 11% участников опроса.

Как вы проводите отпуск и выходные летом?

Вид досуга

Доля респондентов, %

На природе — пикники, шашлыки, выезды на дачу

51%

Ремонт, уборка, дачные дела — наведение порядка, обновление дома

42%

Дома — отдых с книгами, фильмами или хобби

35%

Путешествия — поездки по России или за границу

32%

Активный отдых — спорт, прогулки, походы, вело

29%

Саморазвитие или учёба

11%

Никак не отдыхаю летом

8%

Самыми популярными товарами для летнего досуга стали одежда и обувь — покупки из этой категории планирует 46% респондентов в ПФО. Следом по популярности идут товары для пляжа (42%), аптечка и товары первой необходимости (35%), а также чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки (21%).

Для покупок к летнему сезону абсолютное большинство (66%) респондентов использует площадки электронной коммерции. 35% опрошенных продолжают заниматься шопингом в офлайне: в торговых центрах, сетевых магазинах и в других местах розничной торговли. Специализированным магазинам для туристов отдают предпочтение 15% респондентов. Четверть участников опроса (25%) выбирают места для покупок спонтанно — в зависимости от удобства на данный момент.

При выборе товаров особое внимание уделяется их стоимости — так ответили 60% респондентов. Столько же опрошенных (60%) назвали качество продукции определяющим фактором при принятии решении о покупке. 38% участников опроса оценивают удобство и компактность, 25% — внешний вид и дизайн, а также отзывы других покупателей. На сроки доставки обращают внимание 22% респондентов, доверие к бренду учитывают 11% покупателей.

Какие критерии для вас наиболее важны при выборе товаров для отдыха летом?

Параметр

Доля респондентов, %

Цена

60%

Качество и надёжность

60%

Удобство и компактность

38%

Внешний вид и дизайн

25%

Отзывы других покупателей

25%

Возможность быстро получить товар (доставка, наличие в магазине)

22%

Бренд и доверие к производителю

11%

40% опрошенных жителей ПФО время от времени просматривает подборки с сезонными скидками. Акционные предложения влияют на решение о покупке 19% респондентов.

48% жителей ПФО узнают о новинках из рекомендаций близких. При этом реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является источником информации о новинках для 43% опрошенных жителей ПФО. На рекламу новых летних товаров в поисковиках обращают внимание 25% респондентов, в соцсетях — 24%, а на ТВ — 20%.

Откуда вы обычно узнаете о новых товарах для отдыха летом?

Источник

Доля респондентов, %

Рекомендации друзей, коллег, родственников

48%

Реклама на сайтах с объявлениями

43%

Реклама в поисковых системах

25%

Реклама в соцсетях

24%

Реклама на ТВ

20%

Наружная реклама

8%

Что касается расходов, большинство жителей ПФО (30%) планируют потратить на подготовку к летнему сезону до 10 тыс. рублей. Чуть меньше (27%) опрошенных закладывают на такие покупки до 5 тыс. рублей. Только 8% жителей округа готовы выделить на летний отдых более 25 тыс. рублей.

Сколько вы обычно тратите на подготовку к отдыху летом (одежда, техника, снаряжение, аксессуары)?

Сумма

Доля респондентов, %

До 2 000 рублей

14%

От 2 001 до 5 000 рублей

27%

От 5 001 до 10 000 рублей

30%

От 10 001 до 25 000 рублей

20%

От 25 001 до 50 000 рублей

6%

Свыше 50 000 рублей

2%
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