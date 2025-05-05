Футбольный тренер Владислав Юрьевич Ярославцев: "Родитель не должен быть тренером для ребёнка"

Ученик BARCA INNOVATION HUB, однократный чемпион кубка Москвы, однократный чемпион кубка России, многократный призер международных турниров, тренер категории "С" в детском футбольном центре "FORWARD" Владислав Юрьевич в интервью для "ВолгаНьюс" рассказал о своём профессиональном пути, об особенностях тренерской деятельности и поделился советами для родителей, которые хотят отдать детей в профессиональный спорт.

— Почему Вы выбрали именно эту профессию?

Я всё детство посвятил футболу. Начиная, наверное, с пятилетнего возраста. Я был очень активным ребёнком. Занимался лёгкой атлетикой, участвовал в пятиборье, в троеборье, ездил на соревнования за город, за первенство Башкирии. В моё время в школе в принципе нельзя было не заниматься ничем, нужно было обязательно посещать какие-то кружки и секции. Со временем детское увлечение переросло в профессию. Я начал углубляться в тему футбола, развиваться как игрок и много учиться.

— Какой аспект работы тренером доставляет Вам наибольшее удовольствие?

Мне нравится сам тренировочный процесс. Нравится смотреть, как ребята стараются добиться своего максимума и видят результат — элементы получается выполнять качественно. И то, как они работают на качество, как раз нужно клубу. Чтобы впоследствии футбольные клубы были заинтересованы в наших ребятах как в профессионалах. Очень важно обращать внимание в процессе тренировки ещё на то, как ребята играют без мяча на поле и переносят выученные элементы в игру, как они ориентируются на поле — это тоже часть тренировочного процесса. Я получаю удовольствие от того, что могу донести до них информацию, а они её впитают и будут работать на качество игры, чтобы впоследствии быть востребованными игроками.

— Какой футбольный тренер оказал наибольшее влияние на Ваше формирование как специалиста и на Ваш стиль преподавания?

Я много знаний черпал от иностранных специалистов. Я был на стажировке в Германии, в Испании, в Барселоне в нескольких футбольных клубов обучался. Какого-то конкретного человека нет, но у каждого, у кого я учился, с кем работал, я брал по чуть-чуть интересного, слушал, вникал и формировал свой профессиональный подход.

— Придерживаетесь ли Вы опредёленной философии в способе обучения детей? Если да, что это за философия?

Мы учим ребят играть в атакующем стиле. Неважно, есть ли у нас мяч, наша задача — продвинуться как можно дальше и забить гол. Через короткие, длинные, средние передачи, главное — продвинуться. В атакующем стиле игры акцент делается на создание и реализацию голевых моментов. Всем же нравится в основном атаковать, и зрителям нравится смотреть за командой, которая атакует. Это не простое "беги и бей", а атака с разными фазами. Если не получилось атаковать левый фланг, перевели мяч и атакуем через правый. Наша задача — научить ребят быть первым номером, и если у тебя нет мяча, нужно быстро его вернуть, взять инициативу и атаковать соперника, пока он дезориентирован. Мы играем через прессинг, оказываем давление на соперника, поэтому с нами неудобно играть. Есть команды, которые ждут соперника на своей стороне. Мы так не играем. Прессингуем и на чужой половине, и из-за этого мы неудобны для соперника. У нас есть восемь принципов в клубе, первый из которых — давление на соперника.

— Помните свою первую тренировку в качестве детского футбольного тренера? Как она прошла?

Первую тренировку не помню, а вот первый матч запомнил хорошо, он был интересный. Я пришёл работать в футбольный клуб "Виктория", мы набрали ребят 2003 года рождения. Тренировки были на бесплатной основе, и пришло достаточно много детей возраста 10-11 лет. Нам организовали первый матч с ребятами из "Крыльев Советов". Матч мы, конечно, провалили. У соперников играли ребята с опытом, кто-то из них уже поиграл за "ЦСК", в "Заре", в "Крыльях", а мы только-только ребят набрали. У нас даже шансов до ворот дойти не было. Я после этого матча задумался, хочу ли я вообще тренерством заниматься. Мы тренировались, через 2-3 года выигрывали первенства, первое чемпионство нам далось сложновато, но впоследствии мы и чемпионства выигрывали досрочно. И так постепенно развивались, учились, работали, и ребятами начали интересоваться футбольные клубы. Кто-то в Московский "ЦСК" уехал, кто-то в "Зенит". 6 или 7 наших ребят поехали на финал России играть.

— Какие навыки и знания нужны человеку, который хочет стать тренером?

В первую очередь нужно изучить, что такое управление, ведь управление — это согласование людей для получения результата. Чтобы люди выполняли то, что тебе нужно, важно правильно с ними коммуницировать. Детскому тренеру еще важно выстраивать грамотную коммуникацию с родителями, потому что они частенько вмешиваются в тренировочный процесс. Например, награждают денежно за голы, а в игре случаются ситуации, когда, например, грамотнее будет отдать пас, но так как у ребёнка есть денежный стимул забить гол, он принимает неправильное решение на поле, которое влияет на всю команду. Еще я бы отметил, что важно быть терпеливым и упорно работать на результат, уметь объяснять.

— Как вы относитесь к тому, что дети совмещают сразу несколько видов деятельности или спорта?

В целом я к этому отношусь положительно, но мне нравится, когда родители советуются с тренерами, в какие виды спорта можно отдать ребёнка, чтоб улучшить навыки, физическое состояние и развить характер для игры в футбол.

— А какими видами спорта Вы дополнительно посоветовали бы заниматься юным футболистам?

Спортивной гимнастикой, легкой атлетикой. Если ребенок уже постарше, я бы рекомендовал дзюдо, потому что там учат правильно переносить вес и балансировать. Нужно развивать чувство коллективизма через разный спорт, и чтобы была регулярная физическая нагрузка.

— Что Вы можете посоветовать родителям, дети которых хотят развиваться в профессиональном футболе?

Доверять тренерам. Не быть тренером собственному ребёнку. Мы пытаемся обучать ребят, а родители волей или неволей подключаются к процессу обучения за счёт комментариев после матча, оценочных суждений. А ребёнок не понимает, кого ему слушать — тренера, которого он видит на полтора часа или родителя, который постоянно находится с ним рядом? И здесь начинается сумбур. У родителей в целом больше власти над ребёнком: наказания, поощрения — это лишние методы.