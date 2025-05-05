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Жители Самары строят дачи: продажи готовых построек выросли на 47%

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Жители Самары на 47% чаще стали покупать готовые дачные постройки, также растут продажи стройматериалов и техники, необходимой для строительства домов, бань, беседок и других загородных сооружений. Интересный тренд обнаружили аналитики Авито, изучив продажи товаров для строительства и ремонта на платформе.

Оказалось, что в первом квартале 2025 года такие товары стали покупать на 14% чаще относительно аналогичного периода прошлого года.

Готовые предложения

Ярким трендом на Авито в I квартале 2025 года стала покупка срубов и других дачных построек — продажи готовых сооружений на Авито выросли на 47%.

Год к году в пять раз выросли продажи готовых навесов. В среднем такая постройка обходилась в 25 000 рублей. В 2,5 раза чаще жители Самары стали покупать хозблоки — они в среднем стоили 52 000 рублей. Кроме того, в два раза выросли продажи гаражей — их покупали в среднем за 92 000 рублей. На 77% выросли продажи теплиц — в среднем на площадке они стоили 18 000 рублей. На 59% чаще стали покупать бани — готовые постройки обходились в среднем в 250 000 рублей. Также выросли продажи готовых беседок и колодцев — их покупали в среднем за 59 000 и 16 000 рублей соответственно.

"Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий на Авито, с наибольшей долей новых товаров — 90%. Одним из главных трендов на рынке товаров для стройки и ремонта, который мы сейчас наблюдаем, является рост онлайн-продаж. Онлайн-торговля предлагает покупателям высокую степень прозрачности, широкий выбор и возможность находить лучшие предложения. С помощью онлайн-платформ, таких как Авито, пользователи могут легко и быстро искать строительные материалы у локальных продавцов, сравнивать цены и оформлять заказы. На данный момент число продавцов в категории составляет уже 1,7 млн", — комментирует Андрей Колпаков, руководитель направления "Стройка и ремонт" на Авито.

Стройматериалы и инструменты

Продажи товаров для строительства и ремонта на Авито в I квартале 2025 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из стройматериалов заметнее всего выросли продажи свай — на 53%. Также на 77% чаще стали покупать сыпучие материалы — цемент, песок, щебень, гравий.

Помимо прочего, на Авито выросли продажи строительных инструментов — на 11%. При этом продажи силовой строительной техники и ее комплектующих выросли в три раза. В эту категорию входят генераторы, компрессоры, пневматическое и прочее оборудование. Также почти в три раза выросли продажи садовой техники — газонокосилок, измельчителей, опрыскивателей и культиваторов.

Водоснабжение и отопление

В категории "Сантехника и водоснабжение" сильнее всего выросли продажи товаров для бань, саун и бассейнов — в два раза. Это также говорит о том, что пользователи Авито увлеклись строительством дачных построек.

Также на 46% выросли продажи отопительных систем — их в основном покупают для частных домов. В среднем они обходились в 23 000 рублей. На 36% выросли продажи обогревателей — их тоже чаще используют в качестве дополнительного источника тепла в домах, где нет центрального отопления. А вот печи и камины выходят из моды — за год их продажи снизились на 4%.

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