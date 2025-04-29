16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Авито появился умный поиск одежды и обуви

Читали: 2

Авито запустил функцию "Мой гардероб" с умным помощником для персонализированного поиска одежды и обуви. Теперь пользователям станет проще и удобнее искать вещи своего размера, любимых цветов и брендов среди 53 млн товаров. "Мой гардероб" запоминает запрос конкретного пользователя и благодаря умной ML-модели формирует релевантную выдачу при каждом посещении Авито — нужно только один раз указать подходящие параметры.

"Мой гардероб" упрощает путь пользователя к покупке товара до нескольких шагов. Нужно лишь перейти из раздела "Одежда, обувь и аксессуары" в "Мой гардероб" и с помощью фильтров сформировать запрос. Сперва — выбрать подходящую категорию: для женщин, мужчин, девочек или мальчиков, и далее — размерные параметры. Например, указать для блуз, маек и толстовок размер "М"; для джинсов, брюк или юбок — "L"; для кроссовок и туфель — 38. Далее "Гардероб" уточнит предпочтения по брендам, цветам и диапазону цены. Эти параметры необязательны для заполнения, но помогут формированию более точной выдачи, поясняют в Авито.

Специально для "Моего гардероба" разработана и продолжает улучшаться умная продуктовая модель: персонализированные сценарии поиска, алгоритмы автоматического применения фильтров и предиктивную настройку предпочтений. Модель анализирует, какие товары среди одежды и обуви пользователь ищет чаще всего, и предлагает сохранить эти значения для будущих поисков.

Чтобы улучшить качество поиска, команда платформы перед запуском "Моего гардероба" усовершенствовала размерную сетку, сделав ее универсальной.

"Как правило, производители используют разные числовые значения из-за различий в стандартах параметров фигур в разных странах, что может усложнить подбор подходящих вещей. Поэтому мы сделали единую систему размеров, которая учитывает эту особенность. Для продавцов мы разработали подсказки с подробной информацией о том, как измерить товар и корректно указать это в объявлении. Покупатель, в свою очередь, видит понятную расшифровку размерной сетки. Это помогает выбрать одежду и обувь под индивидуальные параметры, — рассказывает Алена Медведева, руководитель продуктового кластера Lifestyle&Home в Авито. — Кроме того, платформа научилась определять состояние вещи, чтобы валидировать описание, которое указал продавец. Модель анализирует описание продавца и информацию, указанную при оформлении карточки товара, чтобы сформулировать максимально корректное объявление".

С начала 2025 г. функция "Мой гардероб" работала в тестовом режиме, а в апреле стала доступна всем пользователям. За несколько месяцев работы сервиса уже полмиллиона пользователей воспользовались новыми фильтрами для поиска подходящей одежды и обуви и стали регулярно использовать "Мой гардероб".

Самыми популярными размерами, которые искали пользователи на Авито в "Моем гардеробе", для мужской одежды (доля запросов 35%) стал "L", а для женской — "M" (28%). Обувь для мужчин чаще всего искали 42-го размера (25%), для женщин — 38-го (26%).

Версия для печати

В России и мире

Югория заняла 2-е место в Национальном конкурсе корпоративных календарей "Серебряные нити — 2025"

23-25 апреля 2025 года в Москве состоялся первый в России Национальный Конкурс корпоративных медиа "Серебряные нити", который является частью современного информационного пространства и традиционно поддерживается бизнес-сообществом.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

В Лопатино подростки на питбайке столкнулись с припаркованным автомобилем

В среду, 23 апреля, в п. Лопатино 15-летний молодой человек на питбайке Darex столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volkswagen, сообщает ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло в 18:10 в районе дома №7 по ул. Б.Глубоковых.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она