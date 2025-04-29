16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Путешествия стали сервисом с самым большим выбором жилья и отелей для онлайн-бронирования в России

Читали: 8

На Авито Путешествиях представлен самый большой выбор доступных для краткосрочной аренды объектов в России среди сервисов онлайн-бронирования жилья. Такой вывод сделан на основе исследования агентства ORO*, проведенного в марте 2025 года. Тысячи путешественников ежедневно бронируют жилье на Авито Путешествиях, выбирая из более чем 400 тыс. доступных для посуточной аренды квартир, домов и отелей.

При организации поездок одним из ключевых факторов выбора платформы для бронирования жилья путешественники отмечают широту предложения. Благодаря активному развитию внутреннего туризма по итогам 2024 г. совокупный объем рынка туристического жилья в России составил более 900 млрд рублей.

"Исследования показывают, что при выборе платформы путешественникам важнее всего широта предложения и легкость бронирования жилья. Поэтому мы всегда стремились предоставить пользователям наибольший выбор вариантов жилья в поездках по России и сделать процесс бронирования простым и безопасным. Признание независимыми исследователями лидерства Авито Путешествий по количеству предложений для онлайн-бронирования означает, что пользователи могут подобрать оптимальное жилье под свой запрос — по комфортной стоимости, в нужной локации, с привлекательным интерьером. А фильтры, удобный поиск и отзывы помогут сделать это максимально быстро. Это улучшает опыт путешественников и делает платформу все более популярной у россиян", — комментирует Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

За год предложение частного жилья на Авито Путешествиях выросло на 33%: доступных для бронирования квартир стало больше на 30%, загородных объектов — на 46%. Также с осени 2024 г. на платформе можно забронировать жилье в более чем 17 тыс. отелях по всей России. Это сделало Авито Путешествия универсальным сервисом для удобного поиска выгодных предложений и безопасного бронирования любого типа жилья в поездках по России.

* По результатам исследования, проведенного АО "Маркетинговый Информационный Центр" (Агентство маркетинговых исследований ORO) с целью выявления платформы-лидера по количеству объектов недвижимости, доступных для краткосрочной аренды посредством онлайн-бронирования. Всего было проведено три замера в марте 2025 года. Площадки сравнивали по количеству свободных к бронированию на одного гостя на полную неделю квартир, апартаментов, домов, коттеджей и отелей через три месяца с дат замера во всех субъектах РФ.

Версия для печати

В России и мире

Югория заняла 2-е место в Национальном конкурсе корпоративных календарей "Серебряные нити — 2025"

23-25 апреля 2025 года в Москве состоялся первый в России Национальный Конкурс корпоративных медиа "Серебряные нити", который является частью современного информационного пространства и традиционно поддерживается бизнес-сообществом.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

В Лопатино подростки на питбайке столкнулись с припаркованным автомобилем

В среду, 23 апреля, в п. Лопатино 15-летний молодой человек на питбайке Darex столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volkswagen, сообщает ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло в 18:10 в районе дома №7 по ул. Б.Глубоковых.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она