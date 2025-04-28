В Самаре стартовал показ аниме-фильма Хаяо Миядзаки "Порко Россо"

Показы запланированы в ведущих кинотеатрах города, включая "МОРИ Синема", "Синема Парк". Зрителям представится возможность увидеть одну из знаковых работ Миядзаки на большом экране в профессиональном дубляже.

"Порко Россо" — это история бывшего военного лётчика, превращённого в человека-свинью, который сражается с пиратами в небе над Адриатическим морем. Фильм сочетает элементы приключенческого боевика, философской притчи и ироничной романтики, и давно считается одной из самых тонких и зрелых работ режиссёра.

Фильм был выпущен в 1992 году и получил высокую оценку как со стороны критиков, так и со стороны зрителей. Фильм входит в золотой фонд анимации и по праву считается одной из вершин творчества Хаяо Миядзаки. Его повторный прокат даёт возможность широкой аудитории увидеть классику японской анимации на большом экране.

Актуальное расписание сеансов доступно на официальных сайтах кинотеатров.