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ВСК поддержит турнир Игоря Акинфеева по киперболу

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Страховой Дом ВСК стал партнером онлайн Кубка Фонда "Страна Футбола" Игоря Акинфеева по киперболу — новой более зрелищной версии футбола, в которой усилена роль вратаря. Три участника, который покажут наименьшее среднее количество пропущенных голов в основное время в финальном этапе онлайн-турнира, получат ценные подарки от компании.

Трое киберфутболистов получат призы от ВСК за лучшую защиту в финальном этапе весеннего этапа 7 сезона Кубка. Победитель Кубка получит игровую консоль Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition. Участник, занявший второе место, будет награжден беспроводными/проводными наушниками Sony WH-1000XM5. Бронзовому призеру будет вручен геймпад Sony Dualsence.

У каждого участника будет минимум три матча на финальном этапе. Среднее число пропущенных голов рассчитывается по формуле: общее количество забитых мячей, поделенное на число матчей. Каждый отбитый пенальти (в игре или в послематчевой серии 11-метровых) уменьшает сумму пропущенных мячей на один гол. При этом у всех участников будет бонус от ВСК как страховой компании — возможность один раз уменьшить число набранных соперником очков в послематчевой серии пенальти на один балл.

В дисциплине EA FC Mobile, где нет серий пенальти, бонус ВСК позволяет уменьшить счет матча на один гол, что может привести к ничьей и дополнительной игре до "золотого гола".

Также ВСК в качестве партнера турнира предоставит участникам и зрителям бонус в виде 15% скидки на страхование автомобиля, имущества и здоровья. Воспользоваться им можно будет при помощи промокода VSKPRIVET, либо пройдя регистрацию по ссылке.

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