Владислав Суродин, студент 3 курса: "Благодаря своей научной работе я получил президентскую стипендию"

— Почему вы решили поступать в ПГУТИ и именно на 5-й факультет?

— Интерес к технике у меня — с детства. Так как я часто наблюдал за тем, как отец в свободное от работы время любил покопаться в электронике. В школе этот интерес развился, поэтому я рассматривал для себя вариант поступления в вуз, где есть возможности обучения по этому профилю. Также я ориентировался на наличие специальности в сфере инфокоммуникационных технологий.

ПГУТИ предложил широкий выбор актуальных направлений, и я смог найти именно то, что мне интересно. К тому же меня привлекли высококвалифицированные преподаватели и современные учебные материалы университета. А еще — перспективы трудоустройства. Поскольку я уверен, что профессии, связанные с электроникой и радиотехнологиями, будут востребованы в любое время.

— Какими знаниями, которые вы получили во время учебы, вы гордитесь больше всего?

— Учеба дала мне глубокие познания в сетях связи и радиотехнике, однако больше всего меня привлекает мобильная связь. Я накопил значительный опыт в работе с сетями связи нового поколения NGN — это еще одно название сетей 5G. У нас был предмет "Сети связи и системы коммутации", на котором все очень подробно рассказывалось. Я еще сам интересовался, изучал. Примером NGN-сетей может служить система "Умный дом". По-другому эти сети еще можно назвать "интернет вещей". То есть вещи могут "перекликаться" между собой, все полученные данные откладываются в облако и только потом уже передаются нам.

— Есть ли у вас любимые предметы, педагоги?

— Да, это основы теории связи, сети связи и системы коммутации, а также электродинамика и распространение радиоволн.

Я благодарен всем преподавателям за их вклад в мое развитие. Особую признательность хочу выразить Наталье Викторовне Прошечкиной, Юлии Сергеевне Мамошиной, Андрею Андреевичу Воронову, Александру Владимировичу Рослякову и Дмитрию Сергеевичу Клюеву, чья работа оказала на меня наибольшее влияние.

Например, Наталья Викторовна очень много рассказывает теории, которая помогает разобраться в предметах. И если что-то осталось непонятным, то мы можем спросить и там будет объяснено, скажем так, на пальцах. Юлия Сергеевна очень понятно объясняет, что немаловажно, я считаю, для тех предметов, которые она преподает. Под ее руководством я писал научную работу, в процессе у меня возникло много затруднений, и преподаватель мне очень помогла.

Фото: фотовидеостудия ПГУТИ

— Какую тему вы выбрали для научной работы и почему?

— "Современные беспроводные сети BAN" (от английского Вody Аrea Network — "сеть по всем телу", нательная сеть. — Прим. ред.). C ней я участвовал в научной студенческой конференции и занял второе место.

Я долго мучился с выбором. Но Юлия Сергеевна направила меня, скажем так, на путь истинный. И заинтересовала меня именно этими сетями. BAN — это беспроводная сеть, которую используют в комбинации с нательными или имплантированными устройствами. Такие сети позволяют отследить показатели здоровья человека. Например, тот же холтер (портативный медицинский прибор для непрерывной регистрации электрокардиограммы сердца в течение 1-7 дней. — Прим. ред.) — это своего рода тоже сеть BAN. Сейчас эти сети стремительно развиваются. Казалось бы, наша специальность очень далека от медицины. Но выяснилось, что это не так, и технологии, которые мы изучаем, активно используются и в медицине.

— Какие еще свои научные работы вы могли бы выделить?

— "Список управления шлюзом в сети Ethernet TSN", "Эффективность трехфазных инверторов, использующих полевые транзисторы".

— В каких студенческих конференциях, олимпиадах вы принимали участие?

— Их было несколько, но среди них я бы отметил "Волга ИT", шестой научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии" и олимпиаду "Цифровая весна".

— Что вам дает участие в них?

— Во-первых, мне это интересно, и я развиваюсь за счет этого. А во-вторых, из приятного, благодаря своей научной работе я получил президентскую стипендию. Ее выплачивают ежемесячно в течение календарного года.

— Расскажите о студенческой жизни в ПГУТИ: в каких активностях принимают участие студенты, и вы в частности?

— У нас активная студенческая жизнь с различными мероприятиями. Например, многие первокурсники принимают участие в "Картошка Фест".

Раньше, в советское время, в сентябре все студенты ездили копать картошку. В нашем вузе тоже когда-то была такая традиция. Два года назад решили ее возродить, немного видоизменив. Теперь "Картошка Фест" — это организованный выезд на нашу базу отдыха в Озерках. Здесь для первокурсников устанавливаются несколько тематических шатров, в каждом из которых студенты могут узнать больше информации о вузе, задать интересующие их вопросы, пообщаться друг с другом в неформальной, расслабленной обстановке. Мне кажется, это очень важно. Есть палатки ИT-клуба, профкома, РСО (это российские студенческие отряды) и так далее. И в каждой палатке ребята проходят викторины, зарабатывают фишечки. Потом подсчитывается, сколько фишечек набрали студенты каждого из пяти факультетов вуза. И определяется, какой факультет выиграл. В 2024 году я был куратором этого мероприятия от 5-го факультета.

Еще для первокурсников обязательно организуется церемония посвящения в студенты. В прошлом году она проходила в КРЦ "Звезда". Был большой концерт, в котором участвовали не только студенты, но и профессиональные артисты.

Кроме того, в вузе есть множество кружков и секций. Также студенты часто участвуют в волонтерских проектах.

Фото: коллаж ПГУТИ

— С какими компаниями-работодателями вам удалось поработать во время учебы? Какие впечатления?

— К нам в вуз приезжают представители многих компаний. Они представляют свои возможности на ярмарке вакансий. Поэтому могу сказать, что я знаком с "МегаФоном", "Рос­телекомом", "Вымпелкомом", "Т-Банком". В "Сбербанке" меня заинтересовали условия, поскольку там много льготных программ для начинающих специалистов. Планирую летнюю производственную практику проходить именно там, хотелось бы попасть в отдел информационной безопасности.

— Продолжать карьеру тоже планируете в "Сбербанке"?

— Пока не могу сказать, но точно это будет сфера ИT. Поэтому интересуюсь различными компаниями в этой области. Особенно меня привлекает возможность попасть в такую компанию, как Softline (группа компаний Softline — одна из самых быстрорастущих компаний в российский ИТ-отрасли. — Прим. ред.), которая продает программное обеспечение, предоставляет ИТ-услуги и помогает бизнесу в цифровой трансформации.

— Какой совет или, может быть, рекомендацию можете дать ребятам, которые только выбирают, куда им поступать? И чем им может быть интересен 5-й факультет?

— Я бы посоветовал абитуриентам ответственно подойти к выбору специальности и выбирать ту, которая действительно станет их будущей работой. Мне кажется, важно не занимать места тех, кто искренне стремится работать в выбранной сфере. ИT — это сфера будущего, и эти профессии всегда будут востребованы, особенно в условиях цифровизации нашего поколения. Поэтому я рекомендую поступать в наш университет, где представлен большой выбор перспективных специальностей. Рекомендую поступать на 5-й факультет, потому что обучение здесь открывает двери к востребованной профессии, интересной работе с использованием передовых технологий, хорошим карьерным перспективам и высокому уровню дохода.