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М.Видео-Эльдорадо и Авито расширили программу выкупа смартфонов до 24 регионов РФ

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М.Видео-Эльдорадо совместно с классифайдом Авито расширяет совместный сервис выкупа смартфонов. Теперь услуга стала доступна в 24 регионах России: через Авито можно продать свой старый смартфон без ожидания и общения с потенциальными покупателями. Восстановленные гаджеты после сервисной подготовки реализуются в магазинах М.Видео и Эльдорадо.

Собственная услуга выкупа была запущена в М.Видео-Эльдорадо в декабре 2024 года, а в январе 2025 года совместно с Авито заработал сервис выкупа смартфонов на базе классифайда.

"Выкуп смартфонов — это логичное развитие сервисной модели, в которой ритейл становится не только точкой покупки, но и удобной площадкой для продажи техники. Мы уже видим двукратный рост интереса к программе с момента ее запуска, а расширение на 24 региона открывает ее для миллионов новых клиентов. Мы делаем все, чтобы клиент с помощью нашего комплексного сервиса мог решить максимум задач в одном месте — быстро, прозрачно и с гарантией качества", — говорит руководитель департамента физических сервисов Компании М.Видео-Эльдорадо Андрей Агапов.

Сервис выкупа в партнерстве Авито и М.Видео-Эльдорадо теперь доступен в 24 регионах страны — в Московской, Калужской, Липецкой, Вологодской, Кемеровской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Мурманской, Новосибирской и Томской областях, в Красноярском и Ставропольском краях, в республиках Татарстан, Мордовия, Дагестан, Марий Эл, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Продажи б/у смартфонов по-прежнему занимают лидирующую позицию на Авито, несмотря на рост продаж новых гаджетов — в первом квартале 2025 года на такие устройства приходится 74,5% продаж. Проникновение сервиса быстрого выкупа смартфонов на нашей платформе стабильно растет — так, за первый квартал 2025 года число сделок через эту услугу выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы продолжаем развивать сервисы выкупа и трейд-ина в электронике, предлагая нашим пользователям и партнерам максимально гибкий и удобный сервис", — рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" Авито Павел Комаров.

В период с декабря по март компания зафиксировала двукратный рост выкупа техники. Среди наиболее часто сдаваемых в рамках программы моделей преобладают iPhone 11, 12 и 13, а также Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone XR и Samsung Galaxy S24 Ultra.

  • Устройства iPhone 11, 12 и 13 остаются востребованными и на вторичном рынке благодаря стабильной работе, обновлениям iOS и высокому доверию к бренду. Многие владельцы таких моделей переходят на более новые версии, а старые устройства сдают на выкуп, что поддерживает высокий оборот этих моделей в программе.
  • Популярность Xiaomi Redmi 9A объясняется тем, что это один из самых массовых и доступных Android-смартфонов последних лет.
  • Apple iPhone XR также входит в число лидеров благодаря своей надежности и привлекательному дизайну. Несмотря на то что модель вышла несколько лет назад, она все еще пользуется спросом как среди тех, кто ищет "бюджетный iPhone", так и среди продавцов, готовых обновить устройство на более современное.
  • Samsung Galaxy S24 Ultra, напротив, представляет категорию самых новых и дорогих Android-гаджетов. Их сдача, как правило, связана с кратковременным использованием — например, в корпоративных целях, тестировании или при замене на другие флагманы. Это демонстрирует, что сервисом выкупа активно пользуются не только массовые потребители, но и продвинутые пользователи, которые регулярно обновляют технику.

Как воспользоваться программой?

  • Во время создания объявления о продаже своего смартфона на сайте Авито у пользователя появится опция сделать это через партнера, в том числе и через М.Видео-Эльдорадо.
  • После выбора опции необходимо ответить на несколько вопросов о состоянии смартфона, указать все недостатки и неисправности. В итоге будет показана предварительная цена за устройство.
  • Если пользователь согласен с условиями выкупа, с ним свяжется представитель Авито. Продавцу будет необходимо отвезти свой гаджет в магазин М.Видео или Эльдорадо. Там специалист проверит состояние смартфона и после проверки назовет финальную цену за устройство, которая может быть скорректирована от изначальной, если обнаружатся скрытые дефекты.
  • После офлайн-проверки смартфона, заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту или по СБП (систему выбирают 75% пользователей сервиса).
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