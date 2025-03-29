16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Апрель в Самаре — мероприятия

Авторы: Читали: 2

Куда пойти в апреле? Подборка ключевых событий культурной жизни губернской столицы — от Басты и Бэтси до модерна Бузулука и футбольных матчей.

Второй месяц весны в Самаре обещает быть насыщенной и разнообразной. Города ждут многочисленные концерты, театральные постановки, выставки, спортивные матчи и научные лекции. Ниже представлен список мероприятий, сгруппированных по категориям: концерты, спорт и выставки, лекции.

Концерты, шоу, гастроли

• 1 апреля — «Баста», СКК Дворец Спорта.
Осталось несколько мест в практически раскупленном заде, однако компанией можно попасть на танцпол.
Билеты: https://afisha.yandex.ru/samara/concert/basta-tour-2025?source=selection-events

• 3 апреля — Стас Пьеха, Самарская Филармония.
Сольный концерт певца в зале Филармонии.
Билеты: https://filarm.ru/afisha/concert4113.html

• 4-5, 11-12, 18-19, 25–26 апреля — «Stand-Up по-Женски», Studio 67
По пятницам и субботам лучшие девушки-комики будут радовать самарцев отборными шутками.
Билеты: https://www.afisha.ru/concert/stand-up-po-zhenski-2276233/

• 5 и 6, а затем 12 и 13 апреля — цирковое шоу «Империя львиц», Цирк им. Олега Попова.
По выходным можно увидеть цирковое представление с участием львиц и не только.
Билеты: https://www.circus-samara.ru/

• 11 апреля — МакSим, МТЛ Арена
Знаешь ли ты, куда пойдешь этим вечером?
Билеты: https://www.afisha.ru/concert/maksim-2293611/

• 18 апреля — «Фактор-2», ресторан «Руки Вверх!».
Лучшие песни за 25 лет — любимые хиты молодости.
Билеты: https://www.afisha.ru/concert/luchshie-hity-za-25-let-faktor-2-6000004/#rcmrclid=de7bd95886384da5

• 24 апреля — Сигма бой тур: Бэтси, КРЦ «Звезда».
Самая молодая хитмейкер в России, заполнившая соц. сети своими песнями, приезэает в Самару.
Билеты: https://www.afisha.ru/concert/sigma-boy-tur-betsi-2294343/#rcmrclid=63ca56338df5c576

Выставки, лекции

• 2 апреля — лекция «Особенности соц.-дем. развития Куйбышевской области в период хрущёвской оттепели», Самарская областная универсальная научная библиотека
Открытая лекция о влиянии на повседневную жизнь российской деревни, на рождаемость и смертность в Куйбышевской области.
Информация: https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_osobennosti_sots_dem_razvitiya_kuybyshevskoy_oblasti_v_period_khrushchyevskoy_ottepeli_20250326011539_67e32b0be121d/

• 3 апреля — лекция «Деревянный модерн Бузулука», Музей Модерна
Бузулукский модерн в авторской лекции Анны Мельниковой.
Билеты: https://tickets.alabin.ru/event/017B45E856428C6D40B4FEE0B8D95D2065130841/2025-04-03/19:00

• 12 апреля — лекция «Мечты о космосе», Музей Модерна.
Лекция про представление философов, художников, кинематографистов и других мечтателей о космосе в докосмическую эру.
Билеты: https://tickets.alabin.ru/event/A43A0A634F34F8197199EE52E1C0BA1191BC8537/2025-04-12/15:00

• до 20 апреля — выставка «Динозавры морских глубин», ТЦ «Гудок»
Интерактивное, роботизированное путешествие на 100 миллионов лет назад.
Билеты: https://afisha.yandex.ru/samara/art/dinozavry-morskikh-glubin-samara

• 26 апреля — лекция «Пасхальные традиции», Музей Модерна.
Лекция о дореволюционных пасхальных традициях.
Билеты: https://tickets.alabin.ru/event/95CBE784EAB221871E9F4BB8129F09C231218BBA/2025-04-26/13:00

• до 30 апреля — выставка «Музей Фабрики-кухни», филиал Третьяковской галереи
В центре внимания выставки Фабрика-кухня завода имени Масленникова, ныне — здание филиала Третьяковской галереи. Конструктивизм, борьба и голос общественности.
Билеты: https://samara.tretyakovgallery.ru/exhibitions/muzey-fabriki-kukhni-6/

Спорт

• 5 апреля — футбольный матч «Крылья Советов» — «Рубин», Солидарность Арена
В прошлом году команды встречались дважды, и оба раза «Крылья Советов» выигрывали казанцев.
Билеты: https://pfcks.ru/tickets/?matchId=3370#choose_sector

• 27 апреля — футбольный матч «Крылья Советов» — «Оренбург», Солидарность Арена
Самарцы встретятся с оренбуржцами после ничьи в прошлом году.
Билеты пока не в продаже, ожидаем: https://pfcks.ru/matches/matches_923.html

Для получения дополнительной информации и приобретения билетов рекомендуется посетить указанные ссылки. Планируйте свой досуг заранее и наслаждайтесь весной в Самаре!

Версия для печати

В России и мире

Предприниматель из Самары создал FinTech-сервис JetLend, который стал лидером рынка и в 2025 году выходит на IPO

Как сообщает <a href="https://volga.news/article/747458.html" target="_blank">Волга Ньюс</a>, Предприниматель из Самары Роман Хорошев в 2018 году создал краудлендинговую платформу Jetlend. Компания за несколько лет "взлетела" и по итогам 2024 года занимает 42% доли рынка краудлендинга в России, являясь лидером этой сферы. В марте 2025 года компания объявила о выходе на IPO, старт размещения назначен на 26 марта. Это первое публичное размещение в России в 2025 году, по итогам которого компания станет первой публичной краудлендинговой платформой в России.

"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

В селе под Сызранью мотоциклист врезался в столб и погиб

В четверг, 27 марта, в 14:35 возле дома № 25 по ул. Полевой в с. Рамено Сызранского района 41-летний водитель мотоцикла Fireguard допустил наезд на световую опору и погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Под Самарой огонь от загоревшегося в движении колеса грузовика перекинулся на прицеп

В среду, 19 марта, в 6:11 в пожарную охрану поступило сообщение о ДТП на 170 км дороги "Большая Черниговка — Самара". Там произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп.

Он и она