Апрель в Самаре — мероприятия

Второй месяц весны в Самаре обещает быть насыщенной и разнообразной. Города ждут многочисленные концерты, театральные постановки, выставки, спортивные матчи и научные лекции. Ниже представлен список мероприятий, сгруппированных по категориям: концерты, спорт и выставки, лекции.

Концерты, шоу, гастроли

• 1 апреля — «Баста», СКК Дворец Спорта.

Осталось несколько мест в практически раскупленном заде, однако компанией можно попасть на танцпол.

Билеты: https://afisha.yandex.ru/samara/concert/basta-tour-2025?source=selection-events

• 3 апреля — Стас Пьеха, Самарская Филармония.

Сольный концерт певца в зале Филармонии.

Билеты: https://filarm.ru/afisha/concert4113.html

• 4-5, 11-12, 18-19, 25–26 апреля — «Stand-Up по-Женски», Studio 67

По пятницам и субботам лучшие девушки-комики будут радовать самарцев отборными шутками.

Билеты: https://www.afisha.ru/concert/stand-up-po-zhenski-2276233/

• 5 и 6, а затем 12 и 13 апреля — цирковое шоу «Империя львиц», Цирк им. Олега Попова.

По выходным можно увидеть цирковое представление с участием львиц и не только.

Билеты: https://www.circus-samara.ru/

• 11 апреля — МакSим, МТЛ Арена

Знаешь ли ты, куда пойдешь этим вечером?

Билеты: https://www.afisha.ru/concert/maksim-2293611/

• 18 апреля — «Фактор-2», ресторан «Руки Вверх!».

Лучшие песни за 25 лет — любимые хиты молодости.

Билеты: https://www.afisha.ru/concert/luchshie-hity-za-25-let-faktor-2-6000004/#rcmrclid=de7bd95886384da5

• 24 апреля — Сигма бой тур: Бэтси, КРЦ «Звезда».

Самая молодая хитмейкер в России, заполнившая соц. сети своими песнями, приезэает в Самару.

Билеты: https://www.afisha.ru/concert/sigma-boy-tur-betsi-2294343/#rcmrclid=63ca56338df5c576

Выставки, лекции

• 2 апреля — лекция «Особенности соц.-дем. развития Куйбышевской области в период хрущёвской оттепели», Самарская областная универсальная научная библиотека

Открытая лекция о влиянии на повседневную жизнь российской деревни, на рождаемость и смертность в Куйбышевской области.

Информация: https://culture.gov.ru/press/culture_life/lektsiya_osobennosti_sots_dem_razvitiya_kuybyshevskoy_oblasti_v_period_khrushchyevskoy_ottepeli_20250326011539_67e32b0be121d/

• 3 апреля — лекция «Деревянный модерн Бузулука», Музей Модерна

Бузулукский модерн в авторской лекции Анны Мельниковой.

Билеты: https://tickets.alabin.ru/event/017B45E856428C6D40B4FEE0B8D95D2065130841/2025-04-03/19:00

• 12 апреля — лекция «Мечты о космосе», Музей Модерна.

Лекция про представление философов, художников, кинематографистов и других мечтателей о космосе в докосмическую эру.

Билеты: https://tickets.alabin.ru/event/A43A0A634F34F8197199EE52E1C0BA1191BC8537/2025-04-12/15:00

• до 20 апреля — выставка «Динозавры морских глубин», ТЦ «Гудок»

Интерактивное, роботизированное путешествие на 100 миллионов лет назад.

Билеты: https://afisha.yandex.ru/samara/art/dinozavry-morskikh-glubin-samara

• 26 апреля — лекция «Пасхальные традиции», Музей Модерна.

Лекция о дореволюционных пасхальных традициях.

Билеты: https://tickets.alabin.ru/event/95CBE784EAB221871E9F4BB8129F09C231218BBA/2025-04-26/13:00

• до 30 апреля — выставка «Музей Фабрики-кухни», филиал Третьяковской галереи

В центре внимания выставки Фабрика-кухня завода имени Масленникова, ныне — здание филиала Третьяковской галереи. Конструктивизм, борьба и голос общественности.

Билеты: https://samara.tretyakovgallery.ru/exhibitions/muzey-fabriki-kukhni-6/

Спорт

• 5 апреля — футбольный матч «Крылья Советов» — «Рубин», Солидарность Арена

В прошлом году команды встречались дважды, и оба раза «Крылья Советов» выигрывали казанцев.

Билеты: https://pfcks.ru/tickets/?matchId=3370#choose_sector

• 27 апреля — футбольный матч «Крылья Советов» — «Оренбург», Солидарность Арена

Самарцы встретятся с оренбуржцами после ничьи в прошлом году.

Билеты пока не в продаже, ожидаем: https://pfcks.ru/matches/matches_923.html

Для получения дополнительной информации и приобретения билетов рекомендуется посетить указанные ссылки. Планируйте свой досуг заранее и наслаждайтесь весной в Самаре!