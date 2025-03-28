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Авито Авто: в Приволжском федеральном округе интерес к новым авто вырос на 22%

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В Приволжском федеральном округе в феврале 2025 года относительно февраля 2024 года предложение на новые легковые автомобили выросло в 1,3 раза. Об этом рассказали эксперты Авито Авто, которые также поделились информацией о том, как развивается автомобильный рынок ПФО, как меняются предпочтения покупателей, какие инструменты помогают дилерам улучшать взаимодействие с клиентами.

Артём Соколов, руководитель группы аналитики данных Авито Авто, отметил, что средняя стоимость авто сохраняется на прежнем уровне и составляет 2.8 млн руб. В сегменте автомобилей с пробегом предложение выросло на 35%, а средняя стоимость снизилась на 11,5% и составляет 770 тыс. руб.

При этом пользователи все больше интересуются новыми авто: их популярность по сравнению с февралем 2024 года выросла на 22%. Традиционно прослеживаются сезонные всплески активности аудитории — весной и осенью.

Важным трендом последнего времени стала трансформация кросс-интереса покупателей. При выборе нового автомобиля потребители сейчас рассматривают альтернативы не только на вторичном рынке, но всё чаще и среди других новых машин. Например, новый HAVAL Jolion конкурирует с Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Ford Focus с пробегом, а также с новыми LADA Vesta и Omoda C5. А вместе Chery Tiggo 7 Pro Max потенциальные покупатели изучают информацию о Toyota Land Cruiser Prado, SsangYong Actyon с пробегом и новыми Geely Okavango, Exeed TXL и HAVAL Jolion.

Камран Гусейнов, руководитель по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто в столицах, раскрыл тренды трансформации поведения покупателей. Статистика Авито Авто показывает, что все больше людей при покупке авто выбирают диджитал-инструменты и каналы взаимодействия. Они хотят меньше общаться вживую, получать всю информацию в чате: доля этого канала взаимодействия между продавцом и покупателем выросла на 12 п. п. для машин с пробегом и на 3 п. п. — для новых автомобилей. Видя эту тенденцию, Авито Авто для помощи дилерам в работе с чатами внедрил несколько инструментов, включая автоответы, рассылки спецпредложений, возможность зафиксировать для покупателя текущие условия из объявления и многое другое.

"Еще одним эффективным инструментом для поиска и покупки авто стал сервис Селект. Дилеры, которые к нему подключены, получают на 14% больше трафика, а всего через сервис уже было продано свыше 10 тысяч автомобилей. В Селекте пользователи могут выбрать проверенный автомобиль с поддержкой личного менеджера и сопровождением на всех этапах сделки. Благодаря сервису у пользователей Авито появилась возможность получить новый опыт покупки автомобиля, где все этапы сделки — максимально прозрачны, а процесс взаимодействия с продавцом становится ещё более комфортным и простым", — отметил Камран Гусейнов.

Роман Ахременко, руководитель по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто, подчеркнул, что сейчас одним из фокусов платформы является развитие раздела новых авто — в связи с ростом интереса к таким машинам. Главная страница раздела стала удобной точкой входа как для внутренних пользователей, так и для внешнего рекламного трафика.

"В этом разделе каталога мы создали целый ряд инструментов, которые позволяют дилерам получить больше целевого трафика и увеличить эффективность работы с аудиторией: это новые точки контакта, акции и спецпредложения. Клиенты, в свою очередь, смогут быстрее находить нужные автомобили, а также видеть актуальные предложения, 8 вариантов которых доступны уже сегодня — спецусловия кредита, ускоренное оформление, аксессуары или шины в подарок, гарантия на ремонт, скидка за каско, скидка за кредит, скидка за трейд ин. Статистика показывает, что конверсия в контакт по таким предложениям выше на 6% по сравнению с объявлениями без дополнительных акций", — отметил Роман Ахременко.

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