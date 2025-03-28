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Более четверти респондентов в ПФО планируют скоро купить новый автомобиль

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Приобрести автомобиль без пробега в ближайшее время планируют 28% респондентов в Приволжском федеральном округе. К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Авто, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, планируют ли они в ближайшее время приобретение нового автомобиля, а также на что обращают внимание при покупке.

Оказалось, 28% опрошенных в ПФО нацелены стать владельцами новых машин, а основные критерии, которые влияют на выбор — стоимость покупки автомобиля и запчастей. Кроме того, эксперты выяснили, что чаще всего пользователи узнают о предложениях автомобильных брендов из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, а также от друзей и знакомых.

В среднем по стране о таком намерении говорили мужчины (29% среди всех опрошенных). Среди женщин покупку планируют 24% респондентов. Больше всего опрошенных, которые ответили положительно, оказалось в возрастных группах 25–34 (34%), 18-24 (31%) и 35-55 (30%) лет.

Главным критерием при выборе автомобиля без пробега остается его стоимость: об этом рассказали 61% опрошенных. Почти в равной степени респондентам в ПФО важны доступность (цена и наличие) запасных частей (47%), а также стоимость владения и технического обслуживания транспортного средства (45%). Для 42% опрошенных немаловажными факторами выбора являются практичность и комфорт модели.

Какие факторы наиболее важны при выборе автомобиля без пробега?

Фактор

Доля респондентов, %

Стоимость автомобиля

61%

Цены на запчасти и их наличие

47%

Стоимость владения и обслуживания

45%

Практичность и комфорт

42%

Соответствие потребностям покупателя

35%

Знание об автомобиле/модели/марке, наличие и полнота информации о машине

34%

Отзывы покупателей

25%

Присутствие бренда на российском рынке

23%

Выгода при возможной перепродаже

16%

Клиентоориентированность производителя, программы лояльности для клиентов

16%

Экологичность

14%

Такие дополнительные услуги, как акции или гарантии, также могут влиять на решение о покупке. Например, на наличие скидок обращают внимание 57% опрошенных жителей ПФО, а на расширенную гарантию и ТО — 53%. Возможность записаться на тест-драйв важна для 40% респондентов. Также 39% участников опроса выделили возможность оформить автокредит как фактор, который может сподвигнуть их к покупке транспортного средства.

Какие дополнительные услуги при покупке автомобиля без пробега для вас наиболее важны?

Критерий

Доля респондентов, %

Скидки и акции

57%

Бесплатное ТО или продленная гарантия

53%

Возможность тест-драйва

40%

Возможность оформить автокредит

39%

Доставка автомобиля и оформление документов онлайн

27%

Чаще всего опрошенные жители ПФО узнают о новых предложениях автомобильных брендов из рекламы на сайтах с объявлениями, маркетплейсах и от друзей, знакомых (по 45%). На рекламу в поисковых сервисах обращают внимание 40% респондентов, в соцсетях — 32%.

Респонденты в ПФО отметили, что в рекламе им важно видеть стоимость автомобиля (57%), а также интерьер (45%) и экстерьер модели (39%). На указание страны производителя в рекламе обращают внимание 36% опрошенных, на образ потенциального покупателя — 32%.

Что для вас важно в рекламе автомобильного бренда?

Критерий

Доля респондентов, %

Показ приблизительной стоимости автомобиля в рекламе

57%

Показ интерьера автомобиля

45%

Демонстрация экстерьера автомобиля

39%

Указание страны производителя

36%

Используемый в рекламе образ: деловой, семейный, путешествия и т. д.

32%

Время показа рекламного видеоролика: он не должен быть слишком длинным

26%
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