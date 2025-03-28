Более четверти респондентов в ПФО планируют скоро купить новый автомобиль

Оказалось, 28% опрошенных в ПФО нацелены стать владельцами новых машин, а основные критерии, которые влияют на выбор — стоимость покупки автомобиля и запчастей. Кроме того, эксперты выяснили, что чаще всего пользователи узнают о предложениях автомобильных брендов из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, а также от друзей и знакомых.

В среднем по стране о таком намерении говорили мужчины (29% среди всех опрошенных). Среди женщин покупку планируют 24% респондентов. Больше всего опрошенных, которые ответили положительно, оказалось в возрастных группах 25–34 (34%), 18-24 (31%) и 35-55 (30%) лет.

Главным критерием при выборе автомобиля без пробега остается его стоимость: об этом рассказали 61% опрошенных. Почти в равной степени респондентам в ПФО важны доступность (цена и наличие) запасных частей (47%), а также стоимость владения и технического обслуживания транспортного средства (45%). Для 42% опрошенных немаловажными факторами выбора являются практичность и комфорт модели.

Какие факторы наиболее важны при выборе автомобиля без пробега?

Фактор Доля респондентов, % Стоимость автомобиля 61% Цены на запчасти и их наличие 47% Стоимость владения и обслуживания 45% Практичность и комфорт 42% Соответствие потребностям покупателя 35% Знание об автомобиле/модели/марке, наличие и полнота информации о машине 34% Отзывы покупателей 25% Присутствие бренда на российском рынке 23% Выгода при возможной перепродаже 16% Клиентоориентированность производителя, программы лояльности для клиентов 16% Экологичность 14%

Такие дополнительные услуги, как акции или гарантии, также могут влиять на решение о покупке. Например, на наличие скидок обращают внимание 57% опрошенных жителей ПФО, а на расширенную гарантию и ТО — 53%. Возможность записаться на тест-драйв важна для 40% респондентов. Также 39% участников опроса выделили возможность оформить автокредит как фактор, который может сподвигнуть их к покупке транспортного средства.

Какие дополнительные услуги при покупке автомобиля без пробега для вас наиболее важны?

Критерий Доля респондентов, % Скидки и акции 57% Бесплатное ТО или продленная гарантия 53% Возможность тест-драйва 40% Возможность оформить автокредит 39% Доставка автомобиля и оформление документов онлайн 27%

Чаще всего опрошенные жители ПФО узнают о новых предложениях автомобильных брендов из рекламы на сайтах с объявлениями, маркетплейсах и от друзей, знакомых (по 45%). На рекламу в поисковых сервисах обращают внимание 40% респондентов, в соцсетях — 32%.

Респонденты в ПФО отметили, что в рекламе им важно видеть стоимость автомобиля (57%), а также интерьер (45%) и экстерьер модели (39%). На указание страны производителя в рекламе обращают внимание 36% опрошенных, на образ потенциального покупателя — 32%.

Что для вас важно в рекламе автомобильного бренда?