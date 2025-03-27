Куда поступить самарскому выпускнику школы?

В Самаре, где соседствуют космические заводы и IT-кластеры, абитуриенты-2025 стоят перед сложным выбором учебного заведения. Куда же все-таки поступать? А меня не заменит ИИ или робот? Вопросы, которые задаст себе каждый, кто поступает в вуз в этом году. Как выбрать направление, которое будет не только кормить после выпуска, но и будет востребовано еще очень долго?

Большинство новых профессий является продуктом соединения существующих общественных нужд и передовых технологий. Футурологи указывают на неизбежность улучшения качества жизни путем автоматизации и применения Искусственного Интеллекта. Изменений стоит ждать практически во всех сферах: медицина, образование, сельское хозяйство, транспорт и логистика, торговля, строительство и, конечно, производство. Самой быстрорастущей можно назвать сферу IТ, ведь без нее дальнейшая цифровизация невозможна.

"Будут продолжены программы "Цифровой экономики". Ожидаем, что к 2030 году 25 тысяч студентов будут приняты на программы подготовки топ ИТ-специалистов, 210 тысяч — будут обучаться на ИТ-разработчиков уровня мидл." — Сергей Кучушев, замглавы Минцифры.

Какие же профессии будут востребованы? Конечно, специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ): разработчики ИИ, data scientists, инженеры машинного обучения. Возрастет потребность в кибербезопасности, нужны будут: этичные (белые) хакеры, аналитики киберугроз. С ростом цифровизации защита данных становится критически важной. Ключевым направоением станет робототехника — роботы уже внедряются и будут продолжать использоваться в производстве, медицине, сельском хозяйстве. А значит, нужны будут и те, кто их проектирует и ими управляет.

Развитие технологий и старение населения увеличивают спрос на медицинские услуги. Медицина и генная инженерия будет предоставлять широкий спектр специалистов: телемедики, специалисты по персонализированной медицине, инженеры биопротезов, биоинженеры, генетические консультанты, специалисты по редактированию генома.

В сельском хозяйстве появятся специалисты по блокчейну в агросекторе, сити-фермеры, операторы агро-дронов и роботов. Агросектор будущего — это не только тракторы и поля, а высокотехнологичная отрасль с роботами, генной инженерией и вертикальными фермами.

Может показаться, что новые профессии — просто известные нам работы с примесью новомодного ИИ и роботов. Иногда это действительно так. Специалисты по набору персонала показывают запрос на междисциплинарных специалистов, разбирающегося в тонкостях и принципах работы разных сфер, иногда даже сильно отличающихся друг от друга. Современный журналист, к примеру, более востребован, если умеет не только качественно создавать печатный материал, но и владеет навыками создания и обработки фотографий, редактирует и проверяет материал самостоятельно.

Не секрет, что сегодняшний студент, скорее всего, будет несколько раз в своей жизни менять профессию. Постоянное обучение стало нормой. Не стоит, конечно, из-за этого выбирать работу наугад. То, куда вы вложите несколько лет вашей жизни, должно быть вам близко.

Мы подготовили список интересных направлений самарских вузов, которые заинтересуют тех, кто смотрит в будущее. В список попали в основном те профессии, которые стоят на стыке двух и более сфер.

IT, Искусственный интеллект, Кибербезопасность:

Самарский университет (бывш. СГАУ) — "Веб-технологии и прикладное программирование", "Искусственный интеллект и компьютерные науки", "Безопасность открытых информационных систем".

Самарский политех (СамГТУ) — "Программная инженерия", "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Технологии искусственного интеллекта в промышленности", "Цифровые комплексы, системы и сети".

СГЭУ — "Бизнес-информатика"

Робототехника, Космические технологии:

Самарский университет (СГАУ) — "Цифровые технологии в машиностроении", "Авиастроение", "Космические системы".

Самарский политех — "Автоматизация технологических процессов и производств".

Биотехнологии, Медицина будущего:

СамГМУ — "Биотехнология", "Медицинская кибернетика".

Самарский политех — "Биоинженерия и промышленная экология", "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".

Самарский ГАУ — "Биоэкология"

Цифровой маркетинг, Гейм-дизайн, Медиа:

СГЭУ — "Диджитал-реклама, связи с общественностью и медиакоммуникации".

СГИК — "Визуальные коммуникации и веб-дизайн".

Самарский университет (СГАУ) — "Дизайн медиапроектов"

Промышленный дизайн и 3D-моделирование:

СамГТУ — "Технологии промышленного дизайна"

Технологии пищевой безопасности:

СамГТУ — "Промышленная биотехнология"

Самарский ГАУ — "Технология производства и переработки с/х продукции: Технология производства и переработки продукции растениеводства/животноводства"

Значит ли это, что все остальные направления подготовки не стоит рассматривать? Конечно, нет. До того дня, пока нас всех заменят роботы, еще очень и очень далеко. И возможно, много десятилетий пройдет, прежде чем понадобится переучиваться.

В Самаре и в 2023, и в 2024 году наблюдался недостаток рабочих специальностей, сварщиков, токарей, автомехаников. В здравоохранении — медсестер, санитарок, кардиологов, неврологов и психиатров. Недобор учителей-предметников в школах и сотрудников МВД наблюдается во всех регионах. Выпускнику школы предстоит сложный выбор, но он не обязательно должен быть сделан в пользу "новых" специальностей.

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