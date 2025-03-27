16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Куда поступить самарскому выпускнику школы?

Авторы: Читали: 8

Космос или код? Выбор самарских абитуриентов-2025 сложнее, чем кажется: пока одни вузы готовят специалистов для ракетостроения, другие — для виртуальной реальности, а работодатели ищут универсалов, способных работать на стыке технологий и классических профессий. Как выбрать направление, которое не устареет через 5 лет — разбираемся с экспертами.

В Самаре, где соседствуют космические заводы и IT-кластеры, абитуриенты-2025 стоят перед сложным выбором учебного заведения. Куда же все-таки поступать? А меня не заменит ИИ или робот? Вопросы, которые задаст себе каждый, кто поступает в вуз в этом году. Как выбрать направление, которое будет не только кормить после выпуска, но и будет востребовано еще очень долго?

Большинство новых профессий является продуктом соединения существующих общественных нужд и передовых технологий. Футурологи указывают на неизбежность улучшения качества жизни путем автоматизации и применения Искусственного Интеллекта. Изменений стоит ждать практически во всех сферах: медицина, образование, сельское хозяйство, транспорт и логистика, торговля, строительство и, конечно, производство. Самой быстрорастущей можно назвать сферу IТ, ведь без нее дальнейшая цифровизация невозможна.

"Будут продолжены программы "Цифровой экономики". Ожидаем, что к 2030 году 25 тысяч студентов будут приняты на программы подготовки топ ИТ-специалистов, 210 тысяч — будут обучаться на ИТ-разработчиков уровня мидл." — Сергей Кучушев, замглавы Минцифры.
Какие же профессии будут востребованы? Конечно, специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ): разработчики ИИ, data scientists, инженеры машинного обучения. Возрастет потребность в кибербезопасности, нужны будут: этичные (белые) хакеры, аналитики киберугроз. С ростом цифровизации защита данных становится критически важной. Ключевым направоением станет робототехника — роботы уже внедряются и будут продолжать использоваться в производстве, медицине, сельском хозяйстве. А значит, нужны будут и те, кто их проектирует и ими управляет.

Развитие технологий и старение населения увеличивают спрос на медицинские услуги. Медицина и генная инженерия будет предоставлять широкий спектр специалистов: телемедики, специалисты по персонализированной медицине, инженеры биопротезов, биоинженеры, генетические консультанты, специалисты по редактированию генома.

В сельском хозяйстве появятся специалисты по блокчейну в агросекторе, сити-фермеры, операторы агро-дронов и роботов. Агросектор будущего — это не только тракторы и поля, а высокотехнологичная отрасль с роботами, генной инженерией и вертикальными фермами.

Может показаться, что новые профессии — просто известные нам работы с примесью новомодного ИИ и роботов. Иногда это действительно так. Специалисты по набору персонала показывают запрос на междисциплинарных специалистов, разбирающегося в тонкостях и принципах работы разных сфер, иногда даже сильно отличающихся друг от друга. Современный журналист, к примеру, более востребован, если умеет не только качественно создавать печатный материал, но и владеет навыками создания и обработки фотографий, редактирует и проверяет материал самостоятельно.

Не секрет, что сегодняшний студент, скорее всего, будет несколько раз в своей жизни менять профессию. Постоянное обучение стало нормой. Не стоит, конечно, из-за этого выбирать работу наугад. То, куда вы вложите несколько лет вашей жизни, должно быть вам близко.

Мы подготовили список интересных направлений самарских вузов, которые заинтересуют тех, кто смотрит в будущее. В список попали в основном те профессии, которые стоят на стыке двух и более сфер.

IT, Искусственный интеллект, Кибербезопасность:

  • Самарский университет (бывш. СГАУ) — "Веб-технологии и прикладное программирование", "Искусственный интеллект и компьютерные науки", "Безопасность открытых информационных систем".
  • Самарский политех (СамГТУ) — "Программная инженерия", "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Технологии искусственного интеллекта в промышленности", "Цифровые комплексы, системы и сети".
  • СГЭУ — "Бизнес-информатика"

Робототехника, Космические технологии:

  • Самарский университет (СГАУ) — "Цифровые технологии в машиностроении", "Авиастроение", "Космические системы".
  • Самарский политех — "Автоматизация технологических процессов и производств".

Биотехнологии, Медицина будущего:

  • СамГМУ — "Биотехнология", "Медицинская кибернетика".
  • Самарский политех — "Биоинженерия и промышленная экология", "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".
  • Самарский ГАУ — "Биоэкология"

Цифровой маркетинг, Гейм-дизайн, Медиа:

  • СГЭУ — "Диджитал-реклама, связи с общественностью и медиакоммуникации".
  • СГИК — "Визуальные коммуникации и веб-дизайн".
  • Самарский университет (СГАУ) — "Дизайн медиапроектов"

Промышленный дизайн и 3D-моделирование:

  • СамГТУ — "Технологии промышленного дизайна"

Технологии пищевой безопасности:

  • СамГТУ — "Промышленная биотехнология"
  • Самарский ГАУ — "Технология производства и переработки с/х продукции: Технология производства и переработки продукции растениеводства/животноводства"

Значит ли это, что все остальные направления подготовки не стоит рассматривать? Конечно, нет. До того дня, пока нас всех заменят роботы, еще очень и очень далеко. И возможно, много десятилетий пройдет, прежде чем понадобится переучиваться.

В Самаре и в 2023, и в 2024 году наблюдался недостаток рабочих специальностей, сварщиков, токарей, автомехаников. В здравоохранении — медсестер, санитарок, кардиологов, неврологов и психиатров. Недобор учителей-предметников в школах и сотрудников МВД наблюдается во всех регионах. Выпускнику школы предстоит сложный выбор, но он не обязательно должен быть сделан в пользу "новых" специальностей.

Советы абитуриенту:

  • Выбирай то, что тебе интересно. Даже самая перспективная профессия не принесет удовольствия, если она тебе не по душе.
  • Обрати внимание на междисциплинарные направления. Например, биоинформатика сочетает биологию и программирование.
  • Изучай рынок труда. Посмотри, какие специалисты востребованы в твоем регионе или стране.
  • Попробуй "примерку профессий" — в Самаре часто проходят дни открытых дверей на заводах и в IT-компаниях.
  • Смотри на лаборатории — в СГАУ есть центр VR, в СамГМУ — генетическая лаборатория.
Версия для печати

В России и мире

Предприниматель из Самары создал FinTech-сервис JetLend, который стал лидером рынка и в 2025 году выходит на IPO

Как сообщает <a href="https://volga.news/article/747458.html" target="_blank">Волга Ньюс</a>, Предприниматель из Самары Роман Хорошев в 2018 году создал краудлендинговую платформу Jetlend. Компания за несколько лет "взлетела" и по итогам 2024 года занимает 42% доли рынка краудлендинга в России, являясь лидером этой сферы. В марте 2025 года компания объявила о выходе на IPO, старт размещения назначен на 26 марта. Это первое публичное размещение в России в 2025 году, по итогам которого компания станет первой публичной краудлендинговой платформой в России.

"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Киберпреступники украли у самарцев 3,5 млрд рублей

В 2024 году в Самарской области были зафиксированы 48,5 тыс. преступлений. Из них 34% совершены с использованием кибертехнологий. Более половины таких преступлений не раскрыты. Об этом 25 марта на заседании губдумы сообщил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.

Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. И на этот раз, судя по всему, их мнения могут быть учтены.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Под Самарой огонь от загоревшегося в движении колеса грузовика перекинулся на прицеп

В среду, 19 марта, в 6:11 в пожарную охрану поступило сообщение о ДТП на 170 км дороги "Большая Черниговка — Самара". Там произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп.

Он и она