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В КРЦ "Звезда" вновь пройдёт "Последнее Испытание"

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25 мая в Самаре будет показан мюзикл "Последнее Испытание" в постановке гастролирующего театра "Этериус". Спектакль состоится в КРЦ "Звезда", в 19:00.

Первый российский фэнтези-мюзикл по мотивам британской серии книг "Сага о Копье" возвращается на самарскую сцену в новой постановке. История о разочаровавшемся в людях молодом человеке, который вознамерился стать богом, чтобы изменить мир к лучшему, вот уже более 15 лет заставляет замирать сердца как юных, так и взрослых зрителей.

Желая обрести всемогущество, молодой маг отправляется к Бездне — месту, где сокрыта сила, способная подчинить весь мир. Но Врата, ведущие к ней, невозможно открыть в одиночку. В поисках союзников он обращается за помощью к светлой жрице и своему брату-близнецу, искусно играя на их чувствах. Путь героев полон испытаний и искушений, проверяющих стойкость их духа, верность друг другу и своим убеждениям. Но самое трудное ожидает в конце: главному герою предстоит пройти собственное "последнее испытание" — победить самого себя и сделать выбор между властью над миром и человечностью.

Мюзикл, создание которого заняло более 10 лет, сочетает в себе элементы рок-оперы и фэнтезийный антураж. Проникновенные строки автора текстов Елены Ханпиры, обрамленные волшебной музыкой композитора Антона Круглова, повествуют о цене амбиций, силе любви и жертвенности.

"Сейчас известно наверняка, что в самарском показе примут участие Данила Поляков, Тария Батурина, Дарья Воробьёва, Алексей Мальков, Виктория Григорьева. В начале апреля должен определиться точный состав", — делится художественный руководитель театра "Этериус" Олег Маркелов.

"Этериус" — московский музыкальный театр, работающий с авторскими произведениями в жанре мюзикл и рок-опера. Предыдущий показ мюзикла в его исполнении на самарской сцене состоялся в ноябре 2024 года.

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